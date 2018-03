Centro storico, commercianti preoccupati: mercoledì assemblea straordinaria

Commercianti in subbuglio. La notizia di un possibile "ampliamento" della chiusura al traffico (con tanto di pedaggio) del centro storico, peraltro smentita dal vicesindaco Arturo Lorenzoni, ha portato l’Ascom a convocare per mercoledì 21 marzo, nella propria sede di via Zabarella, un’assemblea degli operatori commerciali.

"Pericolo di morte per le attività commerciali"

E l'orario scelto (le 13.15) dà l’idea della straordinarietà della situazione, perlatro spiegata dal presidente di Ascom, Patrizio Bertin. “Personalmente ho ricevuto molte telefonate dal tono univoco: la chiusura della città non è possibile. Per cui mi è sembrato doveroso verificare, al di là dei contatti personali, quale sia il sentimento che anima i colleghi che, nella chiusura del centro cittadino, vedono un pericolo mortale per le loro attività. Naturalmente, non avendo partecipato ad alcuna riunione di quello che è stato definito il 'gruppo di lavoro intersettoriale' né avendo avuto informative al riguardo, dovremo basarci su ciò che in questi giorni la stampa ha comunicato. Però credo sia sufficiente per dire a chiare lettere che le decisioni non possono essere calate dall’alto ma vanno concertate; che l’auto, in quanto tale, non può essere considerata 'il nemico'; che l’ostracismo nei confronti dei parcheggi non è funzionale a fare di Padova quella 'capitale del turismo' che è anche nei piani di questa amministrazione e che, soprattutto, una città 'chiusa' finisce in mano a gente poco raccomandabile che approfitta della 'non vita' del centro per sviluppare altri tipi di affari”. L’assemblea, proprio perché punta a cogliere le preoccupazioni ma anche le proposte, è aperta a tutti gli operatori del centro cittadino, soci Ascom ma anche non soci.