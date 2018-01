Ascom Formazione, corso gratuito sul marketing territoriale dal 29 gennaio

A Conselve parte da lunedì 29 gennaio, in collaborazione con ASCOM Formazione, il corso gratuito dal titolo “Il marketing territoriale - Ecosistemi di business per lo sviluppo locale” che si terrà presso la sede Ascom di Via Matteotti, 28 dalle ore 20,00 alle ore 23,00.

OBIETTIVI E ARGOMENTI

L’obiettivo del corso, articolato in otto incontri che si terranno sempre di lunedì sera, è quello di analizzare le caratteristiche del consumatore di oggi e le esigenze di nuove esperienze di acquisto, le strategie per rafforzare il proprio business utilizzando il network tra aziende, la necessità di cambiamento per garantire lo sviluppo economico aziendale. Gli argomenti principali trattati dalla docente Marianna Cerbone riguarderanno l’analisi dei consumatori di oggi, il marketing sul territorio, la comunicazione e la relazione con il cliente "difficile", vivere le obiezioni come un'opportunità, guida al processo di acquisto, capire le scelte di chi acquista, come usare i social network per arrivare al cliente, Facebook advertising & E-mail marketing

COME ISCRIVERSI

Per informazioni e per la modulistica di adesione è opportuno contattare quanto prima direttamente la sede ASCOM di Conselve allo 049/5384574 oppure scrivere a conselve@ascompd.com