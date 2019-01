Ascom Abano: Claudio Lazzarin nuovo presidente del mandamento delle Terme

Come ampiamente annunciato è Claudio Lazzarini il nuovo presidente dell’Ascom Confcommercio del mandamento di Abano Terme.

Lazzarini, 57 anni, titolare di “Tentazioni”, negozio di moda e abbigliamento in viale delle Terme ad Abano, succede a Michele Ghiraldo che, dopo due mandati, lascia la guida del mandamento ma continua la sua attività di rappresentanza associativa come presidente della Fida, la federazione degli alimentaristi, come vicepresidente provinciale Ascom e anche come membro di giunta della Camera di Commercio con delega al turismo.

Elezione

L’elezione del nuovo presidente è avvenuta nel corso della partecipata assemblea svoltasi ieri sera all’hotel Helvetia ed alla quale erano presenti il presidente provinciale dell’Ascom, Patrizio Bertin, i vice Franco Pasqualetti, Silvia Dell’Uomo e Ilario Sattin, i componenti di giunta Enrico Baggio ed Antonio Piccolo, il direttore generale Otello Vendramin ed il sindaco di Abano, Federico Barbierato.

Soprattutto da Bertin e Pasqualetti, nell’introduzione ai lavori, sono venute le parole più sentite per l’importante lavoro svolto in questo decennio dal presidente uscente Ghiraldo. Il quale, dal canto suo, nell’accomiatarsi, ha sottolineato la cresciuta centralità dell’Ascom non solo nella vita delle imprese ma dell’intera comunità locale. Necessità di promozione mirata, informazione puntuale ai soci, valorizzazione del “brand” termale, digitalizzazione “per tutti” e guardia alta nei confronti dei centri commerciali a cominciare da Due Carrare e dall’ex seminario: questi alcuni dei temi che hanno caratterizzato il dibattito che ha fatto da corollario all’elezione, oltre che del presidente mandamentale e dei componenti territoriali nell’assemblea dell’Ascom, anche dei rappresentanti dei comuni che compongono il mandamento.

I consiglieri

Nel dettaglio, il consiglio del comune di Abano Terme risulta ora così composto: fiduciario è Claudio Lazzarini, vice fiduciario è Enrico Piccolo, con Valerie Monai, Simone Tasinato, Adriano Boso, Aldo Diaferio, Federica Bogoni e Natalino Trevisan come consiglieri.

I fiduciari dei comuni del mandamento risultano ora essere: per Montegrotto Terme Lorena Durello (con Martina Turlon come vice fiduciario e Nicola Bertin, Elena Morello e Liana Bertoluzzi come consiglieri), per Cervarese Santa Croce Paolo Marangoni (con Antonio Diotto come vicefiduciario), per Rovolon Elena Cristofanon (con Emanuele Zancan come vicefiduciario), per Selvazzano Dentro Marco Rossetto (con Luca Scagnellato come vice fiduciario e Dario Beggiato e Marianna Finotto consiglieri), per Teolo Daniele Beghin (con Giancarlo Reverenna vicefiduciario), per Saccolongo Alberto Garbin ed infine per Torreglia Marta De Zanetti. Questi risultati hanno così determinato anche gli 11 delegati che entrano a far parte dell’assemblea Ascom e che pertanto sono Claudio Lazzarini, Enrico Piccolo, Valerie Monai, Paolo Marangoni, Lorena Durello, Martina Turlon, Elena Cristofanon, Alberto Garbin, Marco Rossetto, Daniele Beghin e Marta De Zanetti. «Da una parte – è stata la prima dichiarazione del neopresidente - la “copertura” sindacale, dall’altra servizi all’avanguardia: queste le due facce della medaglia Ascom per il nostro territorio che proprio nell’azione combinata tra le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, decisamente preponderanti in termini di numero, e l’Ascom in quanto associazione di riferimento, può trovare le risposte giuste all’altrettanto giusta esigenza di sviluppo che interessa non solo gli imprenditori ma quanti, nelle nostre imprese, trovano sostegno economico per le loro famiglie».