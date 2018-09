Ascom: "No al mercato di Chioggia al posto di quello rionale", chiesto incontro col sindaco

Ilario Sattin, presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio di Padova, ha raccolto il disappunto dei colleghi che, venerdì prossimo, non potranno operare visto che si vedranno ancora una volta sottratta la piazza destinata ad ospitare, in questa occasione, la manifestazione del pesce di Chioggia.

Gli ambulanti

“Purtroppo – continua Sattin – non è la prima volta che i colleghi ambulanti si trovano, di fatto, ad essere “sfrattati” dall’amministrazione per dare spazio a manifestazioni di vario genere. E’ una questione delicata. Da un lato, infatti, c’è il legittimo interesse dell’amministrazione a dare spazio a tutti ma, dall’altro, c’è anche l’altrettanto legittimo interesse di chi, nella piazza, trova il suo luogo di lavoro per il quale, peraltro, paga un canone annuale”. Serve dunque trovare un punto di equilibrio che consenta di far svolgere le manifestazioni senza penalizzare il mercato. “Al sindaco – aggiunge il presidente provinciale dell’Ascom, Patrizio Bertin – chiederemo di valutare con attenzione il danno economico che deriva ad una settantina di ambulanti (e delle loro famiglie) dall’indisponibilità della piazza e, soprattutto, chiederemo di distinguere tra iniziative “no profit” ed iniziative che, per contro, vengono proposte a fini di lucro sovrapponendosi, queste ultime, alla concessione degli stessi ambulanti”.

Collaborazione

L’idea, insomma, è quella di cercare di evitare una contrapposizione forte soprattutto adesso che ci si avvia al periodo natalizio, periodo nel quale, anche nel recente passato, non sono mancate le occasioni di frizione. “Con le amministrazioni – conclude Bertin – vogliamo avere un rapporto collaborativo. Le “guerre” non servono a nessuno e l’Ascom non è propensa a sostenerle a meno che, com’è avvenuto per Due Carrare, non siano pesantemente in gioco gli interessi di un’intera comunità e non solo di una categoria”.