Ascom Confcommercio ricevuta in municipio a Monselice dal nuovo sindaco Bedin

Rivitalizzazione del centro storico, interventi sulla fiscalità locale, parcheggi e nuova viabilità, distretto del commercio e rivalorizzazione del mercato settimanale: hanno affrontato un po’ tutti i temi sul tappeto i rappresentanti dell’Ascom Confcommercio ricevuti questa mattina a Palazzo Tortorini dal nuovo sindaco di Monselice, Giorgia Bedin.

La delegazione in comune

A comporre la delegazione accolta in municipio dall’assessore al commercio, Stefano Peraro, la presidente mandamentale della Confcommercio monselicense, Mirta Fiocco; il direttore generale dell’Ascom, Otello Vendramin ed il responsabile della sezione territoriale Mirco Pedrotta. «Abbiamo trovato piena rispondenza e grande attenzione da parte del sindaco – ha commentato la presidente Fiocco – e ci ha fatto particolarmente piacere constatare che le questioni da noi sollevate erano non solo all’attenzione ma anche perfettamente condivise dalla prima cittadina». Che i commercianti e, più in generale, gli operatori del terziario non siano stati contenti, nel recente passato, del progressivo depauperamento del centro cittadino a tutto vantaggio della grande distribuzione insediatasi in circonvallazione Cristoforo Colombo, non è un mistero per nessuno, così come è un problema sentito la carenza di parcheggi soprattutto nelle vicinanze degli esercizi commerciali.

Salto di qualità

«L’avvio del distretto del commercio – ha specificato il direttore generale Vendramin – dovrà offrire a Monselice, città dalle grandi prospettive anche turistiche, l’occasione per un salto di qualità che il sindaco Bedin ha dichiarato di condividere». Così come dallo stesso sindaco è emersa la volontà di rimettere mano alla questione mercato, un tema che non angustia solo gli ambulanti. «In verità – ha precisato la presidente Fiocco – il progressivo scadimento del mercato settimanale ha finito per far diminuire le presenze di chi, a Monselice, veniva dai centri limitrofi col risultato di far flettere anche gli introiti dei negozi in sede fissa e dei bar. Al sindaco non faremo mancare il nostro contributo di idee, certi che l’amministrazione saprà far tesoro della nostra esperienza e del nostro amore per una città che chiede solo di spiccare il volo”.