Ascom al voto: lunedì si scelgono le cariche per il mandamento di Abano Terme

Quinto appuntamento con le assemblee per il rinnovo delle cariche sociali dell’Ascom per il quadriennio 2019-2023. Dopo il rinnovo di Camposampiero, è ora la volta del mandamento di Abano Terme la cui riunione è in programma lunedì prossimo, 14 gennaio alle ore 21, presso l’Hotel Helvetia in via Marzia 49 ad Abano.

Il mandamento

Lunedì sera a votare i propri rappresentanti sono chiamati gli associati dei comuni di Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Montegrotto Terme, Rovolon, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo e Torreglia. L’assemblea, oltre ad eleggere i fiduciari comunali ed i consiglieri, provvederà all’elezione del presidente mandamentale e degli 11 rappresentanti del territorio nell’assemblea generale dell’Ascom.

«Si tratta – ha commentato il presidente provinciale, Patrizio Bertin - di un momento molto importante per la nostra associazione e costituisce l'occasione per intervenire direttamente nelle scelte operative che l’Ascom Confcommercio mette in atto per la tutela degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi del territorio».