Azienda padovana si aggiudica una commessa in Nigeria da 15 milioni di dollari

Una società padovana leader nella realizzazione di Impianti per la produzione di Energia da Fonti Rinnovabili e nella realizzazione di Sottostazioni di Alta Tensione, si è aggiudicata un’importante commessa in Nigeria del valore di oltre 15.000.000 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di 6 Sottostazioni di Alta Tensione. La società in questione è la S.T.E. Energy S.p.A. e si occuperà di Kashimbila Multipurpose Dam: uno dei più importanti progetti infrastrutturali in corso di realizzazione nella stato federale del Taraba. Il progetto prevede la realizzazione di una diga che servirà sia allo sviluppo dell’agricoltura locale che alla produzione di energia grazie ad una centrale idroelettrica da 40 MW.

IL PROGETTO.

Le sottostazioni, oltre a consentire il collegamento della centrale idroelettrica alla Rete nazionale, permetteranno l’elettrificazione di intere aree rurali attualmente non raggiunte dall’energia elettrica. "E’ stato un lavoro di squadra molto importante" spiega Fabio Pasut, CEO di S.T.E. Energy S.p.A. "che ha visto la nostra società mettere in campo tutta la propria esperienza maturata in oltre vent’anni di attività nel contesto internazionale. E’ stato fondamentale affrontare con grande attenzione ogni aspetto dell’offerta e del contratto: sia quello tecnico, proponendo soluzioni e prodotti d’avanguardia in grado di portare valore aggiunto al progetto, sia quelli legale e finanziario, dati la dimensione del contratto ed il difficile contesto di lavoro".

IL FATTURATO.

"Siamo orgogliosi di poter partecipare allo sviluppo infrastrutturale dell’Africa" dicono Stefano Scarpa, ed Ivan Nodari, rispettivamente Presidente e Sales Manager, "La nostra società viene ancora una volta premiata da importanti clienti e istituzioni internazionali soprattutto per le competenze tecniche di alto livello dimostrate e per la capacità di operare in contesti difficili. Siamo convinti che l’Africa rappresenterà un’area di significativo interesse per i nostri progetti di sviluppo futuri». S.T.E. Energy S.p.A., 40 milioni di euro di fatturato medio negli ultimi 2 anni e oltre 150 dipendenti nel mondo (100 in Italia e 50 all'estero) è leader da più di 20 anni nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di Energia da Fonti Rinnovabili: ha partecipato alla costruzione di oltre 260 impianti in ogni parte del mondo per un totale di 1,2GW di potenza installata e gestisce con servizi specializzati di O&M (Operation & Maintenance) 40 Centrali, per la maggior parte situati in in Italia, Albania, Colombia, Perù, Honduras, Costa Rica, Chile.