Le migliori per performance e affidabilità: a due aziende padovane il Premio Industria Felix

Sono 49 le migliori imprese per performance gestionali e affidabilità finanziaria (e talvolta sostenibili) insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix - Il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia che competono.

Premio Industria Felix

Le aziende sono state scelte in modo oggettivo prima rispetto ad una selezione avvenuta tramite algoritmo di bilancio e poi secondo il parere di un qualificato Comitato Scientifico. La premiazione è avvenuta nell’innovativa formula online ed Industria Felix è tra i primi in Italia a varare questa modalità adattandosi alle esigenze del momento ai tempi del Covid-19. L’evento, organizzato dal trimestrale Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro, è stato moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone e realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi. Sono intervenuto, tra gli altri, il large corporale director di Cerved Fabio Biasini, il direttore dell’Investment Banking di Banca Mediolanum Diego Selva e i private banker Gianluca Viero e Andrea Fumarola, il partner di Ria Grant Thornton Michele Dodi, l’amministratore unico di Sustainable Development Michele Chieffi, il partner di FundCredit Matteo Cassa, il titolare dello Studio Legale Iacobbi Lorenzo Iacobbi e il componente del Comitato Scientifico, il board member di Enel Finance International Ernesto Di Giacomo. I saluti introduttivi sono stati portati dal vicepresidente di Confindustria Venezia Rovigo Silvia Bolla, mentre i lavori sono stati conclusi dall’assessore al Lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan.

Le aziende premiate

Di seguito i nomi delle aziende premiate distinte per regioni e province.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VENETO (29). Padova (2): Autoscout24 Italia, Moretto. Belluno (2): Intersocks, Maricell. Rovigo (4): Agricola Lusia, Iqt Consulting, Kamini, Zhermack. Treviso (5): Ascotrade, Bimea Steel, Edizione, Margherita, Ponyu. Venezia (9): Bierreti, Coelme costruzioni elettromeccaniche, Marina di Venezia, Santa Margherita, Save, Società Cooperativa Culture, Zeroasette, Zignago Holding, Zincatura Nazionale. Verona (3): Pedrollo, Salumificio F.lli Coati, Surface Aluminium Technologies. Vicenza (4): Afv Acciaierie Beltrame, Finsimo, Nardi, Serenissima Ristorazione.

FRIULI VENEZIA GIULIA (14). Gorizia (2): Cmf, Edilgrado. Pordenone (5): Italiana Ferramenta, Moretto Giuseppe, Multimetal, Savio Macchine Tessili, Vanita Docce. Trieste (5): Ergolines Lab, F.lli Cosulich, Illycaffè, Kapuziner Keller, Trieste Marine Terminal. Udine (2): Agrituristica Lignano, Sangiorgio Export.

TRENTINO ALTO ADIGE (6). Bolzano (1): Wuerth. Trento (5): Cartotrentina, Funivie Folgarida Marilleva, La Sportiva, Leaseplan Italia, Mediaclinics Italia.

Le due aziende padovane

Autoscout24 Italia è stata premiata quale miglior impresa del settore Servizi innovativi della regione Veneto per performance gestionale e affidabilità finanziaria, mentre Moretto - azienda di Massanzago - è stata premiata quale miglior impresa Femminile della provincia di Padova per performance gestionale e affidabilità finanziaria.