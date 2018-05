"Oneshot" a Padova: Baiamonte, 12,2 mld di raccolta e oltre 11,5 mld di risparmio gestito a fine 2017

Durante la tavola rotonda “Reti, produttori e consulenti. Quale alleanza per il futuro del risparmio” i leader delle reti e delle case di investimento hanno parlato di costi, margini, qualità del servizio. Ma anche di product governance, deleghe di gestione, nuove soluzioni di investimento e MiFID II.

Tra gli interventi anche Giuseppe Baiamonte, responsabile coordinamento rete di Fideuram che ha dichiarato: “Le reti, negli ultimi 10 anni, hanno più che raddoppiato le masse gestite, salite a 382 miliardi di euro, portando il patrimonio complessivo ad oltre 518 miliardi. L’offerta di consulenza patrimoniale è in grado di offrire le giuste opportunità a tutti gli investitori soprattutto per chi - come noi - da più di 15 anni lavora in un’architettura aperta guidata che prevede prodotti di terzi a integrazione dell’offerta di prodotti del Gruppo Intesa Sanpaolo. Vogliamo continuare su questa strada al fine di integrare le nostre competenze e soddisfare i bisogni più sofisticati della clientela. Ma non basta. Un ulteriore salto di qualità che rafforzerà il nostro modello di servizio sarà rappresentato dal passaggio dalla consulenza finanziaria a quella patrimoniale, con la possibilità data ai consulenti di collaborare nell’ambito di team di private banker. L’obiettivo è fornire ai clienti un servizio completo, a 360°, che fornisca una risposta a tutte le esigenze patrimoniali, senza limitarsi come in passato a quelle di natura prettamente finanziaria. A fine dicembre, il Gruppo Fideuram si colloca al primo posto nella classifica annuale, con una raccolta di circa 12,2 miliardi di euro ed un risparmio gestito superiore agli 11,5 miliardi di euro.”