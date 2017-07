Banca Veneto e BPVI, Federcontribuenti: "Azione risarcitoria sarà una guerra tra lupi"

Veneto Banca e BPVI, inizia il gioco duro. Tutti coloro che ritengono di vantare crediti avranno tempo fino al 23 agosto per insinuarsi nello stato di passivo ma sia chiaro, ''ora entrano in scena i lupi della finanza che tenteranno di tutto pur di tagliare le gambe, ancora una volta, ai piccoli azionisti. L'approssimazione in questa fase può costare il diritto al risarcimento''.

PROCEDURE. Federcontribuenti rende noto ai suoi iscritti e a tutta la platea riguardante gli azionisti truffati dalle due banche che avranno tempo fino al 23 agosto per infilarsi nello stato passivo: ''la procedura è iniziata lo scorso 25 giugno con l'approvazione del D.l da parte del Consiglio dei Ministri, si tratta della procedura di liquidazione coatta amministrativa: 60 giorni di tempo per presentare la richiesta''. Gli azionisti vantano un diritto risarcitorio che deve essere ''rivendicato con le formalità previste e accertato o in sede di interlocuzione con i commissari o per via giudiziale''. Tutta la procedura sarà seguita personalmente dal presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella che ha direttamente scelto i professionisti che assisteranno quanti vorranno, tramite la Federcontribuenti, avvalersi della richiesta risarcitoria. ''Se si pensa che questa procedura sia qualcosa di semplice, cioè una domandina da compilare per vedersi iscritti al passivo si sbaglia perchè i lupi della finanza faranno di tutto per accaparrarsi quanta più torta è possibile lasciando fuori i piccoli inventandosi i peggior vizi di formalità''.



VICENDA GRAVE. La liquidazione coatta amministrativa è una lunga e laboriosa procedura, resa complessa non a caso, ''dovete farvi assistere da professionisti non improvvisati ma specializzati, perchè tanto più autorevole e argomentata sarà la richiesta risarcitoria tanto più si avranno chance''. Una vicenda grave, caratterizzata dal – dolo – con l'aggravante di aver spesso imposto, obbligato e mentito pur di piazzare truffe che hanno rovinato un intero tessuto sociale, ''tramite la Federcontribuenti è possibile avviare la richiesta di ammissione al passivo, i moduli sono inviabili anche via email''. La parte sana delle due banche è stata regalata ad Intesa, una procedura possibile considerato che i debiti sono stati sanati mediante la truffa a danno dei piccoli azionisti. ''Ricordiamo, azionisti loro malgrado considerato che i più son stati costretti a diventarlo''. Nel giorno del ricordo del giudice Borsellino le sue parole e quelle di Falcone rintronano nelle orecchie di tutti noi come il suono delle campane a lutto e resteranno a lutto fin quando altri giudici, altri magistrati, altri coraggiosi non decideranno che è giunto il tempo della giustizia'