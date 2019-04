Regione: banda larga al via nuovo cantieri in 17 comuni, quattro sono nel Padovano

Sono diciassette i comuni veneti nei quali, tra aprile e maggio, è prevista l’apertura di cantieri per portare l’infrastruttura che permette la connessione con banda ultra larga. Cantieri che si aggiungono agli ottantotto già avviati. Quattro i paesi coinvolti in provincia di Padova.

I comuni

In tre Comuni Badia Polesine (Rovigo) Sovizzo (VI) e Torreglia i lavori sono già stati avviati nei giorni scorsi, a breve partiranno a Salizzole (VR), Casalserugo (PD), Comelico Superiore (BL) e Rovolon (PD). A maggio è previsto l’avvio dei lavori in dieci Comuni. Si tratta di Asigliano Veneto (VR), Bagnolo di Po (RO), Roncade (TV) e Santa Giustina (BL); Carceri, Montagnana, e Ospedaletto Euganeo in provincia di Padova; ed infine, ad Arcugnano, Mossano e Villaverla in provincia di Vicenza. «Ciò dimostra concretamente – precisa l’assessore - che il nostro impegno per estendere la banda ultra larga in tutto il territorio veneto è massimo. Estendere le infrastrutture digitali significa dare alle imprese e ai cittadini strumenti essenziali alle attività di ciascuno di noi».

Piano di sviluppo

Il piano di sviluppo della Banda Ultra Larga in Veneto riguarda tutti i Comuni del territorio regionale e prevede la realizzazione di un’infrastruttura pubblica abilitante l’offerta di servizi a 30 e a 100 Mbps in tutte le cosiddette “aree bianche”, vale a dire quelle aree a fallimento di mercato che, al momento, sono sprovviste della connessione adeguata. Il piano vede fortemente impegnata la Regione Veneto ed il Ministero dello Sviluppo Economico che, complessivamente, hanno messo a disposizione circa 400 milioni di euro per gli interventi sul territorio regionale, dimostrando grande sensibilità verso cittadini e imprese, nel facilitare loro l’accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.