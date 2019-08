Apicoltura: aperti i bandi di contributo per migliorare alveari e qualità del miele

Sono aperti i termini dei bandi del programma regionale di aiuti per gli apicoltori. La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, ha dato il via al piano per la campagna 2919-2020 che mette a disposizione degli apicoltori, tramite le associazioni apistiche, 365 mila euro per contribuire alle iniziative di formazione, aggiornamento e miglioramento produttivo concordate nell'ambito della consulta regionale per l'apicoltura.

Chi può accedere al bando

I finanziamenti riguarderanno:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroatosi;

d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;

e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;

f) iniziative di collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.

Fondi statali

«Sono fondi di provenienza comunitaria e statale – evidenzia l’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan - che la Regione mette a disposizione del settore apistico, secondo le linee di del ministero per le politiche agricole. Un aiuto concreto, agli apicoltori presenti nel territorio e ad un settore di nicchia che conta in Veneto circa 75 mila alveari e una produzione di circa 1.500 tonnellate di miele». A gestire le domande di contributo e l’erogazione dei fondi è Avepa, l’organismo per i pagamenti in agricoltura. Il bando va a finanziare spese effettuate entro il 31 luglio 2020.