Bando Progetto Giovani Mac #2: 10 postazioni per makers, artisti e creativi allo Spazio 35

L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova promuove una call rivolta a makers, artisti, creativi, designer under 35 interessati a prendere parte a “Mac #2 – Makers artisti creativi”, progetto per il sostegno e la promozione delle nuove professioni legate alla creatività, all’arte, all’artigianato creativo, al design e al design della moda. C’è tempo fino al 10 maggio per inviare la propria candidatura; i vincitori del bando potranno usufruire gratuitamente di una postazione di lavoro per poter testare sul campo le proprie attività ed esporre le proprie produzioni in uno spazio di co-lab che avrà sede nello Spazio 35, al piano terra del Centro culturale Altinate San Gaetano, da fine maggio a settembre 2017.

IL PROGETTO. Il progetto Mac nasce nei primi mesi del 2017 come open call finalizzata a una prima fase di mappatura e censimento di giovani artisti e makers attivi nel territorio Veneto nel campo dell’artigianato creativo contemporaneo. Mac #2 ha l’intento specifico di dare vita ad una residenza per makers e creativi: la volontà è quella di contribuire alla professionalizzazione dei giovani in ambito creativo, accompagnandoli in un percorso specialistico che mantenga alla base la filosofia del Diy (Do it yourself). Gli interventi di promozione della creatività giovanile e l’incentivo alla produzione artistico-creativa sono elementi strategici e parte integrante dei processi di innovazione sociale, culturale ed economica necessari per lo sviluppo della città e della sua comunità. In quest’ottica, l’ufficio Progetto Giovani vuole dimostrare come il sostegno alla creatività e alla produzione artistica e artigianale giovanile possa generare azioni positive e innovative per pensare al lavoro e alle nuove professioni.

COSA OFFRE. Mac #2 offrirà ai giovani selezionati: uno spazio allestito per la progettazione e la produzione, con un massimo di 10 postazioni lavoro assegnate a titolo gratuito allo Spazio 35 accessibile da fine maggio a settembre (con pausa estiva di massimo 3 settimane nel mese di agosto) tutti i giorni, dalle 10 alle 18; uno spazio di esposizione e vendita per i lavori realizzati da ciascun partecipante; un programma di incontri e workshop dedicati, che stimoleranno gli artisti nel percorso di ricerca; la possibilità di poter accedere gratuitamente ad una serie di servizi di consulenza offerti da professionisti, in collaborazione con Progetto Giovani e con enti partner del progetto tra i quali spicca Borgo Altinate di Ascom.

I VINCITORI. Ai vincitori verrà chiesto di mantenere vivo e dinamico lo spazio assegnato attraverso le proprie attività, in modo da garantire una presenza giornaliera costante e continuativa per tutta la durata del progetto. Si prevede, inoltre, che ciascun artista selezionato organizzi un workshop su tematiche afferenti il proprio percorso di ricerca e la propria pratica, andando a comporre un programma di incontri con cadenza settimanale. Verrà richiesto a tutti i candidati di favorire un clima di partecipazione e collaborazione, in modo da incentivare gli scambi di saperi, conoscenze e pratiche.

COME PARTECIPARE. La partecipazione è gratuita. Possono inviare la propria candidatura: artisti che operano nel settore delle arti visive, delle arti applicate, del design, del design della moda di età inferiore ai 35 anni, che vivono, studiano o lavorano in Veneto; makers con interesse per il nuovo artigianato creativo e le nuove tecnologie di età inferiore ai 35 anni, che vivono, studiano o lavorano in Veneto. Le candidature vanno inviate via e-mail all’indirizzo pg.creativita@comune.padova.it entro e non oltre le 24 di mercoledì 10 maggio. Maggiori informazioni sui materiali richiesti e le modalità di selezione sono disponibili nel bando, consultabile sul sito di Progetto Giovani.