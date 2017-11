Tre stecche di cioccolato a 3 euro: il goloso "Black Friday" di Mazzari in via Altinate

Il Black Friday padovano mostra come l'idea portata in città quattro anni fa dal presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin, sia stata travisata. Più che un "Black" in puro stile americano, una sorta di "saldo" in puro stile italiano, ovvero anticipato.

LA CIOCCOLATA

Con qualche lodevole eccezione dove, in opposizione allo sconto "spalmato" su tutti o gran parte degli articoli, si è optato, come prevede il "Black" originale, per uno sconto "monstre" ma per un solo articolo. Un esempio di "Black" con tutti i crismi arriva da uno dei negozi appena inaugurati, ovvero quel "Temporary Store" che Mazzari ha aperto in via Altinate di fronte al Museo della Terza Armata. Ebbene Mazzari, per il solo "Venerdì Nero" propone 3 stecche di cioccolato (una fondente, uno bianco e uno al latte, peso di 300 grammi complessivi) al prezzo speciale (unico e limitato a venerdì) di 3 euro. "Un prezzo ridotto del 70% rispetto alla vendita normale - è il commento in casa Mazzari - è una sorta di invito che rivolgiamo alla città: venite in via Altinate a scoprire tutto il buono del cioccolato "made in Padova".