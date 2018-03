Martedì 3 aprile a Buono a Sapersi si parla di lattuga

CARLO PAGANI, agronomo, ne illustrerà le varietà più diffuse di lattuga, spiegando come lavarla ed asciugarla correttamente. WANDA RIZZA, nutrizionista, ne descriverà le proprietà benefiche, consigliando le cotture, i condimenti e gli abbinamenti più salutari. SILVIA GIOVETTI, erborista, preparerà un decotto alla lattuga contro l’insonnia, chiarendo come combatterla. EMILIO SIGNORI, maestro di cucina, mostrerà come fare le polpette di lattuga e quali condimenti scegliere per esaltarne il gusto. Gli farà eco il maestro di cucina GUERRINO MACULAN, che con lo stesso ingrediente preparerà le crespelle di ricotta affumicata. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato UMBERTO SALAMONE, da un’azienda di Borgoricco (PD), che produce la lattuga. Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del mercato “Don Grioli” di Torino.