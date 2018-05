Business Innovation Hub: marketing digitale, green economy, economia e finanza

Creare nuove relazioni, condividere esperienze e generare nuove opportunità di business. Questi sono i tre obiettivi del "Business Innovation Hub" in programma venerdì 18 maggio dalle ore 14 in Villa Ottoboni, prestigioso complesso cinquecentesco in via Padre Ramin a Padova. L'evento è rivolto ad imprenditori e professionisti della zona, attivi in ogni settore e affronterà moltissimi temi: dall’importanza dell’innovazione digitale alla necessità di internazionalizzare la propria attività.

Le testimonianze

Nel pomeriggio si alterneranno testimonianze di vario genere e dalle 16 alle 18.30 è in programma anche l’iniziativa “Un caffè con l’esperto” dove i partecipanti potranno approfondire sei ambiti: marketing digitale, green economy, economia e finanza, formazione finanziata, Start Up innovative e iniziative a sfondo sociale. E’ possibile iscriversi gratuitamente all’evento sul sito www.bi-hub.com.

Il progetto

“Condividere esperienze per noi è fondamentale - spiega Davide Cini, fondatore del progetto "Business Innovation Hub" e protagonista nel mondo della comunicazione da oltre 20 anni con le agenzie Linkness e Tratti -. Abbiamo organizzato una tavola rotonda in cui tre giovani donne manager racconteranno il proprio percorso: si sono caricate l’azienda sulle spalle arrivando a muoversi in uno scenario prima europeo e poi mondiale. Questa per noi è l'evoluzione della classica piccola media impresa italiana: è necessario aumentare la competenza e allargare il proprio raggio d’azione, guardando ad un contesto internazionale. Vogliamo poi costruire nuove reti tra imprenditori".