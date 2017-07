La Camera di Commercio incontra il sindaco, via agli investimenti: l'Ascom sorride

“Una visione finalmente prospettica ed un confronto finalmente non conflittuale”. E’ questo il commento, sintetico ma significativo, di Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom, al consiglio della Camera di Commercio, svoltosi giovedì pomeriggio all’Interporto alla presenza del sindaco Giordani e che ha provveduto alla modifica di bilancio camerale con un plafond complessivo di oltre 16 milioni.



LA RINUNCIA. “La Camera – ha proseguito Bertin – esempio più unico che raro nel panorama nazionale, sta offrendo alla città e alla provincia la possibilità di guardare avanti e di pensare in grande. L’aver rinunciato alle posizioni di rendita per recuperare risorse da investire è un atto che rende merito al presidente Fernando Zilio che fin dal primo momento ha voluto caratterizzare il suo quadriennio pensando al futuro”. “La comunanza d’intenti che oggi vede la Camera di Commercio ed il Comune confrontarsi serenamente sugli obiettivi strategici indispensabili per la crescita – ha proseguito Bertin – non può che essere apprezzata da un’associazione di categoria come l’Ascom che nel progetto “Padova 4.0” ha visto la possibilità di esprimere idee e proporre progetti, che nel rapporto tra le istituzioni ha individuato la chiave di volta per lo sviluppo e che ha sempre privilegiato la visione a lunga gittata rispetto al piccolo cabotaggio”. “La comune provenienza dalle file dell’Ascom – ha infine annotato il presidente Bertin – sia di Zilio che di Giordani, credo stia favorendo un processo di condivisione e di confronto che per noi è prassi ma che in ogni caso non solo è utile ma si rivela necessario quando si guarda all’interesse comune e lo si privilegia rispetto a quello particolare”