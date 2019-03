Fnaarc Ascom: Carlo Trevisan confermato alla guida degli agenti e rappresentanti

La conferma è la rielezione di Carlo Trevisan alla presidenza degli agenti e rappresentanti di commercio che si riconoscono nella Fnaarc Ascom Confcommercio di Padova per il quinquennio 2019-2024. La novità è l’ingresso, in consiglio, di una donna, Sara Zorzato, a dimostrazione che la categoria presenta anche una sua significativa “quota rosa”.

I consiglieri

Con Trevisan, a guidare un comparto tra i più numerosi fra quelli che si muovono all’interno della galassia Ascom, sono stati chiamati, oltre alla Zorzato, i consiglieri Andrea Bagagiolo, Enrico Baggio, Fabrizio Benetti, Gian Luca Martellato, Giacomo Sandonà e Fortunato Sidoni.

Convocata per il rinnovo delle cariche, l’assemblea, vista la presenza del presidente nazionale Alberto Petranzan, del vice Sergio Mercuri e del consulente avv. Agostino Petriello ha affrontato anche le questioni che più stanno a cuore ad un settore che deve affrontare il nodo degli accordi economici, che deve confrontarsi, ogni giorno di più, con l’avanzata dall’e-commerce, che ha dovuto adeguarsi rapidamente all’introduzione della fattura elettronica (ed in assemblea sono state presentate le soluzioni proposte da Fnaarc per la carta carburante). Un settore, infine, che può contare, da poco tempo a questa parte, della “piazza degli agenti”, una sorta di matcher che servirà a mettere in relazione aziende mandanti ed agenti e alle soluzioni proposte da Fnaarc.