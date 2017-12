Nonostante la disoccupazione "Non si trova manodopera": il caso della Carraro spa

Scoppia il caso nell'Alta Padovana: la Carraro spa, azienda leader nella produzione di trattori per l'agricoltura specializzata con sede a Campodarsego, è alla ricerca di 70 dipendenti tra ingegneri, periti e operai proponendo un contratto a tempo indeterminato, non all'offerta non risponde nessuno.

INVESTIMENTO.

Per il biennio 2017-2018, ha investito 10 milioni di euro approfittando dell'ammortamento previsto dal Piano Industria 4.0 per ammodernare e automatizzare lo stabilimento. Sono stati inseriti dei robot che servono per la catena di montaggio, e l'azienda ora avrebbe bisogno di trovare manodopera specializzata che li faccia funzionare. Servirebbero pertanto 70 dipendenti ma non si trovano e l'azienda sceglie la via dell'Open day con la speranza che all'offerta possa rispondere qualcuno.

AAA CERCASI.

Si cercano ingegneri meccanici progettisti, periti meccanici disegnatori, operatori addetti alle lavorazioni meccaniche, alla carpenteria, al controllo qualità del prodotto e periti elettrici e elettromeccanici. L'azienda aprirà quindi le sue porte il 16 dicembre prossimo, dalle 8.30 alle 12.30 ed un team avrà il compito di raccogliere le candidature. Messaggio rivolto in particolar modo agli under30.