Tris d'assi in Fiera: grande successo per "Casa su Misura", "TecnoBar&Food" e "Padova Sposi"

Tris servito. Con gran finale: si è chiusa domenica 14 ottobre alla Fiera di Padova - con una buona affluenza di pubblico fin dalla prima mattina e con contatti soddisfacenti per le 400 aziende espositrici - la 27esima edizione di "Casa su Misura", il Salone dell’arredo più grande del NordEst.

"TecnoBar&Food" e "Padova Sposi"

Questa edizione è stata caratterizzata nei primi quattro giorni dal “contagio” con il 16° Tecnobar&Food, Salone professionale rivolto alla ristorazione e all’alberghiero, a parte del quale i visitatori hanno avuto libero accesso per assaggiare i prodotti regionali italiani proposti nell’area Le Terre del Bio; inoltre il pubblico ha avuto modo di partecipare ad alcuni Show Cooking realizzati dagli chef nelle cucine di tre ditte espositrici; e ogni sera ha potuto frequentare all’aperto la prima edizione del Padova Pizza Festival, organizzato dall’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova, dall’Associazione Pizzaioli e Similari e dalla Fiera di Padova con la partecipazione di 90 pizzaioli di tutta Italia e con la musica in diretta di RadioPadova presente con postazione e dj. Sabato 13 e domenica 14 ottobre inoltre, per tutti porte aperte al concomitante Salone Padova Sposi.

Le novità di "Casa su Misura"

Per nove giorni in sei padiglioni si è riunito il meglio della produzione mobiliera e dei prodotti e servizi per edilizia e ristrutturazioni presente nel Triveneto (e non solo) con una vasta esposizione di arredamenti di design all’interno di due padiglioni, uno dei quali è stato incentrato sulla presentazione di tre settori specifici: Bagno, Fuoco e Outdoor. Molte le novità presentate: dal brevetto friulano che nelle nuove costruzioni predispone un completo sistema di climatizzazione privo di tubazioni alla pittura decorativa creata dal cliente, dal plexiglass riciclato e nobilitato con l’inclusione di tessuti cangianti o foglie ai portoni illuminati che si aprono con l’impronta digitale; dalle nanotecnologie che consentono piani d’appoggio anti macchia e anti graffio a tavoli rotanti che diventano biliardi o a letti - ascensori comandati con telecomando.