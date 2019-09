Le case vecchie invendute diventano splendide abitazioni ristrutturate. A costo 0

«Nel 2017 abbiamo deciso di reinventare il modo in cui si vendono le vecchie abitazioni, eliminando lo stress, gli imprevisti e le lunghe attese» evidenzia Mattia Orfano, presidente di Replace Team, il primo team di riqualificazione immobiliare a costo 0. «Chi eredita una casa degli anni 60 o vende un vecchio appartamento, magari dopo averlo affittato per un po’ di anni, si trova in mano un’abitazione da sistemare, che attira soltanto investitori e speculatori, e ha due alternative: abbandonarla a prezzo stracciato, o affrontare il calvario della vendita tradizionale in agenzia, lottando ogni giorno contro offerte ridicole, curiosi, perditempo e svalutazioni».

Quando si parla del mercato immobiliare, negli ultimi anni, tocca spesso raccontare di crisi e di sofferenze, di difficoltà a vendere casa, di prezzi al ribasso, di lunghe trattative. Le eccezioni non mancano, e la presenza di tante nuove costruzioni fanno sperare in una ripresa. Ma chi vende una vecchia abitazione scopre presto la verità: gli acquirenti scappano di fronte a case bisognose di ristrutturazioni.

Per questo i venditori rimangono spesso delusi dal metodo di lavoro delle agenzie tradizionali, che non riescono a soddisfare le loro pretese.

Poter raccontare di un nuovo sistema, ideato da due giovani imprenditori, per vendere un vecchio immobile da ristrutturare senza stracciare il prezzo (e senza pagare i lavori), è quindi particolarmente significativo e può suscitare speranza, catalizzare energia, e aiutare finalmente chi si trova in questa situazione.

«Da inizio anno abbiamo investito oltre 100mila euro per riqualificare un’intera palazzina di 12 appartamenti, e abbiamo venduto unità che erano ferme sul mercato da 3 anni - i proprietari erano disperati e non sapevano più a chi rivolgersi» prosegue Mattia, «Le case invendute sono un danno enorme per le famiglie e per la nostra economia: abbiamo uno straordinario patrimonio architettonico e, invece di valorizzarlo, continuiamo a costruire nuovi palazzi coprendo gli ultimi angoli di verde. Come ex-impresa edile abbiamo gli uomini e le risorse per farlo».

Con vendite per oltre 400mila euro, Replace dimostra che le case di una volta sono ancora apprezzate. Ma vanno riqualificate, altrimenti si rischiano grosse svalutazioni.

