Centro commerciale Due Carrare, Ascom su Cappochin: "Rinunci all'incarico sul Catajo”

L’architetto Cappochin, presidente del consiglio nazionale degli architetti è stato incaricato per il centro commerciale che dovrebbe sorgere a Due Carrare di fronte al centro commerciale. L’Ascom si appella alla sua responsabilità sociale.

DUE CARRARE. "Leggo - dichiara il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin - che l'architetto Giuseppe Cappochin, presidente del consiglio nazionale degli architetti, ha ricevuto un incarico per il centro commerciale di Due Carrare. Da padovano, ho avuto un moto d'orgoglio quando Cappochin è stato eletto, un anno fa, ai vertici nazionali della categoria, ma soprattutto mi sono compiaciuto del suo intervento all'atto dell'insediamento. Ed è in base a quell'intervento che oggi dico che l'architetto ha un problema di coerenza".

NO A INCARICO. "Se il contrasto al "consumo netto del suolo" - continua Bertin - è alla base del suo programma, è evidente che non potrà accettare un incarico che lo porterebbe in rotta di collisione con i suoi stessi principi. A Due Carrare, infatti, il consumo del suolo sarà drammatico e lo sarà di fronte al Castello del Catajo, un'architettura di qualità dei secoli passati. Cappochin rinunci all'incarico e dimostri, in questa maniera, che il programma del suo mandato (che scadrà nel 2021) non è scritto sulla sabbia ed anzi si adoperi per allargare il suo impegno morale a tutto l'ordine professionale".