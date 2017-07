Centro commerciale Due Carrare: Ascom scrive ai consiglieri comunali

Il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, ha scritto una lettera aperta ai consiglieri comunali di ato mega centro commerciale.

IL SINDACO. "Carissimo Consigliere Comunale di Due Carrare- si legge nella missiva- nei giorni scorsi siamo stati promotori della fiaccolata che ha dimostrato a tutti quanto sia inviso all’opinione pubblica, non solo provinciale, ma regionale e nazionale, l’idea di costruire un mega centro commerciale nel territorio di Due Carrare. In quella sede, come nei molti altri miei interventi apparsi sulla stampa ed in tv in questi giorni, mi sono sempre rivolto al sindaco Davide Moro per rivolgergli l’invito a non sottoscrivere l’accordo di programma che, nelle valutazioni dei più, sarebbe l’elemento in grado di fungere da spartiacque: la firma darebbe il via libera al progetto, la non firma lo bloccherebbe..

Se mi sono sempre rivolto al sindaco non è perché nei suoi confronti ho coltivato un’acredine personale, ma solo perché il sindaco rappresenta l’amministrazione della quale anche Lei fa parte con piena responsabilità".

CONSIGLIO COMUNALE. "Ed è a questa responsabilità, personale ed in coscienza, che faccio appello nel momento in cui si prospetta l’ipotesi che il consiglio comunale sia chiamato ad esprimersi sulla vicenda, magari in pieno agosto. Se il mega centro commerciale sorgerà (e sorgerà perché gli amministratori di Due Carrare avranno detto sì) non sarà solo colpa del Sindaco o di chi, nel passato, ha avuto la nefasta idea di pensare ad un insediamento commerciale in un’area di pregio, ma sarà anche colpa di quanti quel “sì” lo pronunceranno in consiglio comunale. Sarà dunque anche responsabilità Sua se, dicendo sì, migliaia di metri quadrati verranno cementificati con grave danno per l’assetto idrogeologico, come sarà anche responsabilità sua se un monumento storico, architettonico e culturale come il Catajo sarà ridotto a fare i conti con un “mostro” che ne deturperà la bellezza".

CORAGGIO. "Ovviamente sarà anche responsabilità sua la perdita di posti di lavoro che, nel medio periodo, si registrerà nei negozi di vicinato in un’area che comprenderà, come minimo, buona parte della provincia. Potrei continuare citando il degrado dei nostri centri, privati delle luci dei negozi, e la congestione da traffico ma ciò che mi preme sottolinearLe è che, quando un domani queste che per me sono negatività (ma lo sono anche per una grande parte dell’opinione pubblica) si paleseranno, nessuno potrà dire “io non c’ero” perché il giudizio di chi ne subirà le conseguenze non potrà che distinguere tra chi era “pro” e chi era “contro”. Per questo le chiedo di essere anche lei “contro”. Per non dover fare i conti con la storia. Che non è mai tenera con chi non ha avuto il coraggio delle proprie azioni. Con stima e fiducioso"

Suo Patrizio Bertin, Presidente Ascom Confcommercio Padova