CERCO LAVORO COME BABY SITTER

Sono tantissime le ragazze e le donne che cercano lavoro come baby sitter. Si tratta di un impiego piacevole e remunerativo, che permette di stare a fianco dei bambini e anche, talvolta, di concretizzare il percorso di studi frequentato o che si è appena concluso.

Quando si cerca lavoro si deve sempre ricordare che non si è l’unico candidato. L’obiettivo è quindi mettere in rilievo i propri punti di forza e sopratutto individuare la famiglia che sia alla ricerca di una baby sitter, proprio con quelle caratteristiche.

L’annuncio che funziona è quello che riesce a far capire subito chi sei, cosa sai fare e in che cosa sei brava. Gli esperti consigliano l’esercizio delle 10 parole, cioè di immaginare di dover spiegare a un genitore che tipo di baby sitter sei usando al massimo 10 parole. La descrizione dovrebbe toccare questi punti:

L’incipit dell’annuncio è fondamentale per attirare l’attenzione. Normalmente si mette in maiuscolo e la frase dovrebbe contenere la parola ‘baby sitter’ e la zona in cui si è disposti a lavorare. Ad esempio lavoro come baby sitter a Padova. Poi bisogna raccontare un po’ di se stessi, sottolineare quello in cui si è bravi (sono tante baby sitter hanno un’esperienza simile, ma ognuna ha il suo modo speciale di occuparsi dei bambini. Ai genitori interessa capire l’approccio nei confronti dei proprio figli.) E ancora: conosci le manovre antisoffocamento? Hai fatto un corso di guida sicura? Puoi fornire referenze? Hai fatto volontariato con bambini? Meglio scriverlo.

Importante è anche dare immediatamente la propria disponibilità (tre pomeriggio, tutti i week end, solo la sera), mentre della tariffa è preferibile parlarne in sede di colloquio.

Dall’altra parte da evitare frasi come: ‘Disponibile con bambini di qualsiasi età, per qualsiasi cosa’, troppo vaghe; ‘Adoro i bambini’, lo scrivono tutti ma non dice molto; ‘Sono una cantante professionista ma faccio la baby sitter...’ per non dare l’idea del ripiego.