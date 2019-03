Cescot Veneto presenta Officina Spaziootto

Nasce Officina SPAZIOOTTO, un nuovo laboratorio di ricerca e progettazione di Cescot Veneto, ente di formazione dellaConfesercenti Regionale del Veneto. L’obiettivo è di far conoscere a un numero sempre più elevato di persone i temi dell’accelerazione e della trasformazione digitale, dando gli strumenti per capire come le tecnologie esponenziali cambieranno le vite e la società.

Sfida

«Si tratta di una sfida che riguarda le imprese rispetto ai mondi dei consumi e dei servizi che cambiano quotidianamente” afferma Maurizio Francescon, presidente di Cescot Veneto - Occorre avere la capacità di essere presenti in termini diversi, di utilizzare strumenti e metodi di comunicazione a disposizione in un modo innovativo per le imprese». La formazione diventa un elemento di investimento necessario, parte integrante per le imprese. In aprile, infatti, partiranno due progetti innovativi in collaborazione con Netlife srl, Società di Comunicazione e Formazione, e Giuliana Vittoria Salmaso, CEO & Co-Founder dello studio di architettura 1+1=1 architects. «Mi occupo di servizi per accelerazione delle imprese che utilizzano il digitale nell’ accezione più efficace” spiega Francesca Anzalone, CEO & Founder di Netlife Comunicazione - Abbiamo di fronte grandi opportunità di internazionalizzazione digitale, dall’utilizzo dei social in ambito business all’attività di digitalPR».

Aprile

Nel mese di aprile Francesca Anzalone condurrà quattro laboratori specifici. Il primo dedicato a “Digital & PR”, su come valorizzare l’identità aziendale attraverso la comunicazione digitale; “Factory on Stage” per ridisegnare la visione dell’impresa nell’era dell’immagine e degli strumenti digitali, “Videotelling Ciak 1” per comunicare l’azienda attraverso il video, e infine anche per i giovani un laboratorio dedicato al “Self Marketing” per formarli nell’utilizzo del web rivolto al posizionamento nel mondo del lavoro. Giuliana Vittoria Salmaso, dello studio di architettura 1+1=1 architects, invece, condurrà insieme a Caterina Benetton un laboratorio di “Design Thinking & Coaching”, rivolto a chi desidera innovare la propria professione per guadagnare di più.

Spaziotto

«Spaziotto è un modo con cui Confesercenti e Cescot si posizionano nello sviluppo dei negozi per preparare ed educare le imprese a utilizzare nuovi strumenti di comunicazione», conclude Maurizio Francescon.