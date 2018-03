Check up finanziario gratuito: la nuova proposta in sinergia Crédit Agricole per Appe

Dopo il plafond di 10 milioni di euro messo a disposizione da Crédit Agricole FriulAdria e Cofidi, seguito dall’offerta del POS a costo zero, gli associati APPE possono beneficiare di un altro importante servizio che consente di migliorare l’efficienza della propria azienda.

“Check-up finanziario”

Grazie alla qualificata presenza dei “professionisti del credito” partner dell’associazione, gli esercenti che lo desiderano possono ottenere un vero e proprio “check-up finanziario”: in pratica, una “fotografia” della propria situazione, con una serie di soluzioni alternative che permettono risparmi di spesa, che in alcuni casi possono essere anche molto significativi. Per poter usufruire dell’importante e qualificato servizio, è sufficiente fornire: gli ultimi due bilanci aziendali (per le aziende con contabilità in APPE basta dare il consenso alla fornitura dei dati); la situazione finanziaria (finanziamenti, fidi, mutui, leasing, ecc. in essere). Sarà così possibile valutare eventuali soluzioni che consentano una significativa ottimizzazione finanziaria con conseguente risparmio di oneri finanziari. Il servizio è svolto dai consulenti Crédit Agricole FriulAdria in modo assolutamente gratuito e senza alcun impegno a carico degli esercenti, che potranno poi liberamente valutare se aderire alle eventuali proposte migliorative che saranno loro sottoposte. In alcuni casi, per consentire un ulteriore miglioramento nell’offerta, sarà possibile anche prevedere l’intervento di Cofidi, la cooperativa di garanzia fidi partner dell’APPE, grazie al quale le condizioni di erogazione delle linee di credito diventano ancora più vantaggiose.