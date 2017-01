Da febbraio chiusi gli uffici dell'Inps in provincia per gli autonomi, Ascom: "Noi in soccorso"

Ancora pochi giorni. Poi, dal prossimo 1° febbraio, addio agenzie territoriali Inps di Camposampiero, Cittadella, Este e Piove di Sacco.

TRATTAMENTO DI SFAVORE. “Ma solo per i lavoratori autonomi – annuncia Carlo Trevisan, presidente di “50 & Più”, il raggruppamento degli “over” dell’Ascom Confcommercio di Padova – a dimostrazione che, in questo Paese, c’è sempre qualcuno “meno uguale” degli altri”. Non è la prima volta (“Ma temo che non sia nemmeno l’ultima” – commenta amaro Trevisan) che ai pensionati cosiddetti “autonomi” (ovvero commercianti, artigiani e agricoltori che, per la cronaca, sono quasi la metà dell’intero universo dei cittadini in quiescenza), viene riservato un trattamento “di sfavore”.

CONTRIBUZIONE IN PIU'. “E’ già successo di recente – continua il presidente di “50 & Più” - con la questione della quattordicesima mensilità per la quale, agli autonomi, sono richiesti 3 anni di contribuzione in più: una misura discriminatoria in totale dispregio del concetto di uguaglianza dei cittadini. Non si comprende perché un trattamento di sostegno al reddito, che deriva da risorse della collettività, possa differenziare i pensionati a seconda della categoria, con un’anzianità contributiva e con importi di assegni non allineati. Queste discriminazioni violano ogni principio di giustizia sociale e costituzionale”.

IL PROBLEMA UFFICI. Adesso, per gli “autonomi” arriva anche la chiusura degli sportelli Inps dove non sarà più possibile raccogliere informazioni o prendere appuntamento. “Tutta l’attività di consulenza verrà infatti accentrata presso la sede Inps provinciale di Padova – riporta Trevisan – ma i nostri associati non devono temere: all’Ascom, tramite il nostro patronato Enasco, potranno ottenere tutte le informazioni e l’attività di consulenza in materia previdenziale e pensionistica”. E l’Ascom, come noto, ha uffici un po’ in tutta la provincia: oltre alla sede provinciale di Padova e a quella del centro cittadino in via degli Zabarella, è presente ad Abano Terme, Camposampiero, Cittadella, Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Piazzola sul Brenta e Piove di Sacco. “Da noi – conclude Trevisan – troveranno tutta l’assistenza di cui hanno bisogno”.