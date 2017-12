Chiusura via Ippodromo, il titolare della pasticceria Mazzari: "Parlerò con Micalizzi"

Il suo è sicuramente l'esercizio che vanta, in zona, il maggior numero di clienti che non sono solo del quartiere ma provengono dalle altre parti della città oltre che dalla provincia e persino dalla Riviera del Brenta. Per questo Maurizio Mazzari, contitolare dell'omonima pasticceria di via dell'Ippodromo, si è sentito in dovere di prendere direttamente contatto con l'amministrazione municipale, nello specifico con l'assessore Andrea Micalizzi, per cercare di mitigare i danni che le attività del quartiere sicuramente subiranno nel momento in cui la strada verrà chiusa tra via Chilesotto e Venezian in prima battuta, e poi tra via Venezian e le tribune dell'ippodromo in un secondo momento. "Mi sono sentito in dovere - dichiara Maurizio Mazzari - di scomodare l'assessore perchè il problema per molti esercizi non sarà affatto banale. L'assessore ha dimostrato ampia disponibilità per cui avevamo in animo di incontrarci già questa mattina, poi un mio impedimento (un funerale) ha procrastinato l'incontro alla prossima settimana".

I DUBBI.

"All'assessore - continua Mazzari - chiederò come si possano ridurre gli effetti di un così invasivo programma di interventi. Non so se sarà possibile evitare il blocco totale, in ogni caso credo che il minimo che si possa fare è migliorare nettamente le indicazioni stradali in modo che i clienti dei negozi e più in generale i cittadini, siano bene informati sugli accessi alternativi". "Ho avuto modo di parlare anche col gestore del distributore di carburanti - ha concluso Mazzari - ed i problemi per lui sono sicuramente i più rilevanti perchè opera soprattutto con una clientela di passaggio. All'assessore, pertanto, cercherò di evidenziare tutte le criticità in uno spirito di collaborazione che forse, se fosse stato attuato preventivamente, avrebbe avuto il pregio di poter essere meglio governato".