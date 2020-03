Il Coronavirus abbatte il comparto agricolo del 30%: 166 le aziende di Vo' coinvolte

«Nelle ultime due settimane il coronavirus ha provocato una riduzione del 30% del comparto agricolo padovano e 30 milioni di euro di danni a livello regionale». In questi giorni stanno fioccando le disdette negli agriturismi che si trovano nell’area rossa di Vò. Sul dato generale incide pure una forte riduzione della produzione di vino doc dei Colli Euganei.

Voucher agricoli

Sono 166 le aziende del territorio coinvolte nel trend negativo. «Da subito abbiamo chiesto di poter utilizzare i voucher agricoli, semplificati, per dare l’opportunità agli imprenditori in difficoltà di assumere nuova manodopera italiana: pensionati, studenti e disoccupati», commenta il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini, al termine del Tavolo Verde convocato dalla Regione (chiesto nei giorni scorsi proprio da Cia). «Punti importanti per dare una prima risposta concreta all’emergenza sanitaria in atto». Sul rinvio del Vinitaly dal 14 al 17 giugno Antonini sottolinea che si tratta di una scelta oculata: «Non avrebbe avuto senso una rassegna in forma ridotta».