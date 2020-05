Agriturismi, sui Colli zero pernottamenti. Con pranzi e cene si lavora a mezzo regime

Gli imprenditori del settore agriturismo dei colli Euganei tracciano un bilancio dopo il primo fine settimana di riapertura al pubblico con i servizi in loco. Drammatica la situazione dei pernottamenti, la parte ristorativa viaggia sul 45% del potenziale complessivo.

L'appello ai padovani

A fotografare la situazione è Cia Padova attraverso le testimonianze di tre imprenditori. Le considerazioni sono comuni: nessuna prenotazione in vista per le camere, mentre sono in lieve ripresa pranzi e cene. Consegne a domicilio e servizi per asporto non sono però stati sufficienti e la speranza è riuscire a chiudere l'anno con un bilancio in pareggio. «Le spese fisse rischiano di erodere i già risicati guadagni. Stiamo monitorando la situazione - commenta il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini -. I servizi di consegna a domicilio non sono stati sufficienti a colmare il gap di due mesi e mezzo di chiusura dall'8 marzo al 17 maggio, la stagione clou per questo settore specie per le cerimonie. I titolari assicurano la massima sicurezza con i tavoli distanziati e tutte le norme del caso, elemento che naturalmente taglia i guadagni». Il presidente di Cia Padova, Roberto Betto, invita i padovani a sostenere l'economia locale: «Concedetevi un pranzo o una cena nei nostri territori. Ripartire in sicurezza si può, unendo il piacere all'aiuto verso le nostre realtà territoriali».

Moduli per i clienti

«Non essendo ammessi gli spostamenti tra regioni e dall'estero non abbiamo alcun pernottamento prenotato fino al 31 agosto - spiega Gabriella Fontana, titolare dell’agriturismo Al Feudo di Vo' -. Negli anni passati avevamo molta clientela proveniente dalla Gran Bretagna, mentre oggi dobbiamo cercare di sostentarci con la sola ristorazione con cui stiamo lavorando al 45% del potenziale. Purtroppo abbiamo perso la stagione primaverile, la più importante dal punto di vista economico grazie a cerimonie e feste come la Pasqua e il Primo Maggio. Le consegne a domicilio hanno permesso di mantenere vivo il rapporto con la clientela, ma a conti fatti non hanno minimamente compensato le perdite». Da Al Feudo prima di accomodarsi ai tavoli famiglie e gruppi sono tenuti a compilare due moduli: nel primo dichiarano se sono o meno congiunti, nell’altro devono indicare se sono venuti a contatto con pazienti Covid-19 o se sono stati positivi: «Abbiamo registrato massima collaborazione, è per la sicurezza di tutti» aggiunge la titolare.

Pochi aiuti, si parte con il freno inserito

Simile è l'analisi tracciata da Maurizio Riolfatto de Le Ginestre di Cinto Euganeo. «Le nuove restrizioni ci impongono l’attivazione di meno della metà dei posti. Noi non abbiamo sperimentato la consegna a domicilio, ma riaprire alla clientela è fondamentale. Il Governo doveva annullare tutte le imposte agli imprenditori che non hanno potuto lavorare» spiega. Visto il vento che tira sui Colli qualcuno ha anche deciso di posticipare l'apertura: «Come da previsione, le prenotazioni sono tutt'altro che abbondanti. Siamo al 40% dei posti rispetto all’inizio del 2020. Con questi dati puntiamo a raggiungere il pareggio di bilancio, che sarebbe già un ottimo risultato, mentre sperare in un guadagno è utopico. Per questo abbiamo deciso di prenderci un po' di tempo in più prima di ripartire» commenta Ivo Olivato dell'omonimo agriturismo di Cinto.