Freschi di stagione e musica: gli agricoltori in piazza con le tipicità per sconfiggere il caldo

Giovedì 8 agosto i prodotti padovani di Campagna Amica saranno i protagonisti di una giornata di festa in centro città, dalle 10 alle 12, sul Listòn, di fronte al Municipio, per le degustazioni di frutta fresca e di stagione a suon di musica. L’evento sarà arricchito dallo speciale concerto acustico eseguito in collaborazione con Padova Musica.

Assaggi di frutta

Con questa colonna sonora live gli agricoltori di Campagna Amica Padova distribuiranno assaggi di frutta fresca per far conoscere il valore e l’importanza del km zero in termini sostenibilità e biodiversità. Verranno forniti anche consigli utili su come sfruttare al meglio le proprietà di frutta e verdura di stagione per combattere il caldo rinfrescare e garantire ai pasti quotidiani il giusto apporto di nutrienti. Per tutta l'estate al Mercato Coperto di Padova in via Vicenza 23 e in tutti gli altri mercati della provincia gli agricoltori di Campagna Amica Padova mettono a disposizione frutta fresca e a km 0 in quantità da trasformare in freschi succhi, sorbetti, granite e frappé, bevande dissetanti e nutrienti alo stesso tempo.

Il vademecum

Il miglior modo per combattere il caldo e l'eccessiva sudorazione è quello - sottolinea la Coldiretti - di mangiare cibi rinfrescanti, ricchi di vitamine e sali minerali indispensabili per non affaticare troppo l'organismo come la frutta e verdura di stagione che aiuta a sconfiggere l'afa e assicura un pieno di salute. Ecco, allora, un vademecum stilato dalla Coldiretti per informare i consumatori sulle proprietà della frutta di stagione presente sui banchi dei mercati in questo periodo. Le pesche svolgono una funzione dissetante e non affaticano stomaco e fegato. Le albicocche e i meloni gialli sono ricche di vitamina A, indispensabile per la salute degli occhi e della pelle, sovraesposti, in questo periodo ai cocenti raggi solari. L'anguria è un forte dissetante per tutto l'organismo e anche un buon diuretico. Ricca di zuccheri benefici e di provitamina A contiene però anche vitamina C e potassio. Il basso contenuto calorico ne fa una preziosa alleata della linea. Le prugne sono molto indicate nella cura della stipsi e l'insalata conferisce volume e potere saziante con un apporto calorico estremamente limitato ed assicura anche un certo contributo di vitamine, calcio, fosforo e potassio. Inoltre è ricca di vitamina E che protegge il sangue e le altre sostanze del corpo dalle intossicazioni da smog ed è molto valida per i disturbi di cuore e della circolazione, mentre i pomodori che hanno solo 17 calorie per 100 grammi, regalano all'organismo - conclude la Coldiretti - un buon apporto di fibre, vitamine e sali minerali in particolare fosforo, calcio e magnesio.