Coldiretti: il grande sabato del vino con le tipicità e i prodotti a chilometro "0"

Un pomeriggio dedicato ai grandi vini abbinati ai sapori padovani: a Rubano, sabato 29 giugno, il giardino estivo del ristorante “n’altraroba” ospita “Stappo”, evento organizzato da Italian Wine Lovers in collaborazione con il ristorante e Coldiretti Padova. Dalle 16.30 alle 22.30 saranno oltre 50 le etichette dei migliori vini italiane presenti ai banchi d’assaggio e raccontati dai professionisti del settore.

Prodotti caratteristici

Ad accompagnare le degustazioni gli assaggi “a km 0” con le tipicità del territorio e di stagione presentati dagli agricoltori di Coldiretti. Fra questi i gelati di Mungi e Bevi, le mozzarelle e la carne di bufala del Caseificio Scacco, il “novel food” dell’alga spirulina della Società Agricola Serenissima, e molto altro. «Con queste proposte i nostri agricoltori hanno riscontrato un notevole interesse del pubblico alla Fiera Campionaria di Padova, pertanto abbiamo scelto un ulteriore occasione per far conoscere le proprietà e le caratteristiche di alcuni fra i prodotti più caratteristici e innovativi della nostra provincia», spiega Coldiretti Padova. Il pomeriggio di degustazioni sarà scandito dagli show cooking di Gianni Calaon, quattro volte campione del mondo della piazza e titolare di “Emozioni in pala”, e dello chef Angelo Pisano del ristorante del ristorante “n’altraroba”.

Le etichette

Tra le cantine presenti: Endrizzi, Ferrari, Mas dei Chini, Cantine Ceci, Ronchi San Giuseppe, Centanni, Villa Vescovile, Gianni Tessari, Anselmi, Borgo Molino, Cantine Tollo, Zaccagnini, Cantina Soligo, Trabucchi D’Illasi, Antinori, Tenuta Gramineta, Villa Rinaldi, Solopaca, Ca Del Baio, Monchiero Carbone e Gianni Doglia. Ingresso 25 euro oppure 20 con prenotazione via mail all’indirizzo info@italianwinelovers.it entro il 27.06.2019.