Confartigianato Padova denuncia: "Meccanici ed elettrauti a rischio chiusura"

Meccanici ed elettrauti hanno tempo fino al 5 gennaio per mettersi in regola con la normativa che introduce la nuova figura del meccatronico.

COSA CAMBIA

“Invitiamo i colleghi che non lo avessero ancora fatto a verificare la propria posizione – spiegano Franco Silvestrin e Massimo Ruffa, rispettivamente Presidente e Vice Presidente degli Autoriparatori di Confartigianato Padova”. Con la Legge 224 del 2012 sono state infatti unificate le figure di meccanico ed elettrauto in un’unica professione: il meccatronico. Dal 6 gennaio risulteranno in regola solo gli autoriparatori che avevano entrambe le specializzazioni, oppure chi dimostra alla Camera di commercio, fatture e ricevute alla mano, di aver svolto attività in entrambi gli ambiti. A doversi preoccupare sono dunque le officine che possiedono una sola specializzazione. “Nei mesi scorsi cinquanta colleghi della nostra provincia si sono regolarizzati seguendo l’apposito corso promosso da Upa Formazione – continuano Silvestrin e Ruffa. Abbiamo, infatti, avviato cinque corsi, per offrire la possibilità a tutti di adeguarsi a questa novità”.

CORSO FORMAZIONE

Seguire un corso di formazione presso un ente accreditato era infatti una delle strade percorribili verso la regolarizzazione. “Per non incorrere nel rischio della chiusura della propria attività, ora non resta che controllare la propria idoneità, rivolgendosi alla nostra associazione – concludono”. Il rischio è che meccanici ed elettrauti che non si sono ancora regolarizzati, dal 6 gennaio non possano più esercitare la propria professione