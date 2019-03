Fondazione Cariparo, Patrizio Bertin nominato nel Consiglio

Il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, è stato nominato - su indicazione della Camera di Commercio e con voto unanime - nel consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

«Un grande onore»

Lo stesso Bertin ha commentato: «Oltre che rappresentare per me un grande onore, la mia nomina in Fondazione è un eccezionale riconoscimento nei confronti non solo dell'Ascom ma dell'intero comparto del commercio,del turismo e dei servizi che, in questo modo, vede riconosciuto un ruolo ed una valenza che si esplica nei numeri ma prima ancora nella capacità di guardare al domani. Mentre mi sento in dovere di ringraziare quanti hanno fatto sì che il nostro mondo fosse rappresentato all'interno della Fondazione, un ringraziamento speciale mi sento in dovere di farlo nei confronti del presidente Muraro e del presidente emerito Finotti. Che la Fondazione rivesta un'importanza fondamentale per il nostro territorio è la storia che lo sta a dimostrare, ma il suo ruolo sarà ancora più decisivo da qui in avanti nel momento in cui grandi progetti e grandi opere avranno bisogno anche del sostegno che la Fondazione, sono certo, non mancherà di offrire».