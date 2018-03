"Estendiamo la contrattazione aziendale a Padova e nel Veneto": la proposta di Confindustria

«Un segnale importante di innovazione contrattuale e culturale che spinge alla crescita della produttività in azienda e, con essa, dei salari dei lavoratori, con più formazione, più competenze, più qualità del lavoro. E una prova di autonomia e responsabilità delle parti sociali su un tema strategico come il lavoro e le relazioni industriali, che sarà ora nostro compito insieme ai sindacati valorizzare nel territorio per migliorare la crescita del valore aggiunto e dei risultati aziendali e, nel contempo, il valore reale delle retribuzioni. Un passo in avanti verso un sistema di relazioni più moderno e partecipativo. Ora è importante che la politica garantisca stabilità e continuità delle politiche che funzionano in un momento di ripresa che va accompagnato, sostenuto, accelerato». È la dichiarazione del presidente di Confindustria Padova, Massimo Finco sull’accordo Confindustria, Cgil, Cisl e Uil firmato oggi a Roma sul nuovo modello di relazioni industriali e sugli assetti della contrattazione.

Padova

A Padova sono già molte le esperienze positive di contrattazione aziendale, anche a seguito degli accordi provinciali. In Veneto sono 4.138 i contratti aziendali e territoriali censiti dal Ministero del Lavoro ai fini della detassazione dei premi di produttività, terza regione dopo Lombardia (8.699) ed Emilia Romagna (4.899). «Dobbiamo moltiplicarli - dichiara il presidente Massimo Finco -. Ai sindacati dico: i tempi sono maturi per estendere la contrattazione aziendale a Padova e in Veneto. Puntiamo ad allargarla, estendendo la platea ad almeno il 60% dei lavoratori, facendoli accedere ai benefici fiscali per la produttività. Sarà la più efficace manovra per la produttività e la giustizia sociale nella nostra regione».