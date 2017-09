Le novità nel mondo del retail all'incontro Icat, una grande opportunità per le aziende

Dopo la pausa estiva, riprendono gli appuntamenti con gli eventi promossi da Icat ComMeet. Il prossimo è fissato il 7 settembre, al Four Points by Sheraton Hotel, e sarà dedicato alle novità e ai trend attuali e futuri nel mondo del retail. Si tratta del settimo incontro organizzato dalla nuova divisione dell’agenzia Gruppo icat dedicata alla formazione delle figure chiave che si occupano di marketing e comunicazione.

INNOVAZIONE E NUOVI FORMAT DISTRIBUITIVI.

All’appuntamento del 7 settembre, si farà il punto sull’innovazione in atto nel campo del retail e sulle nuove opportunità che si aprono per le aziende. In modo particolare si parlerà di nuovi format distributivi, negozi monomarca, flagship store, concept store, temporary store, multicanalità, integrazione dell'offerta, franchising, e-commerce, digital retail e shopping experience. Tra gli altri, interverrà Daniele Tirelli, presidente di Retail Institute of Italy e docente presso la IULM di Milano, l’Università Statale di Milano e l’Università di Modena-Reggio Emilia. Tirelli collabora con le principali testate italiane specializzate nel campo del marketing e della distribuzione. Interverrà anche Fabio Brescacin, presidente di Ecor-NaturaSì, è considerato uno dei pionieri del mercato biologico in Italia. Brescacin è tra i fondatori di Gea, azienda di distribuzione che diverrà Ecor S.p.A. e successivamente EcorNaturaSì S.p.A. Presente anche Antonio Canovese, CX Sales Manager di Venistar, da oltre 20 anni partecipa ad importanti progetti per illustri Brand Internazionali del Fashion & Luxury. Canovese è responsabile della vendita di soluzioni Digitali e di Customer Experience.

UN ANNO RICCO DI EVENTI.

Vari sono stati i temi affrontati nei precedenti incontri con la partecipazione di un pubblico sempre numeroso e attento, formato da imprenditori, manager e professionisti. Gli argomenti trattati con il contributo di relatori di caratura internazionale hanno fatto luce su brand position, storytelling, responsabilità sociale d’impresa, sostenibilità ambientale, dinamiche innovative dei mercati e tanto altro ancora, fornendo strumenti e pratiche innovative per le aziende.