«Il 30% dei negozi rischia di non riaprire»: l'allarme di Ascom Padova

«Gli affitti rischiano di essere la mazzata decisiva per migliaia di negozi»: Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova non intende mollare la presa.

Credito d'imposta

Aggiunge Bertin: «Vedo con piacere - dice riferendosi all'assessore comunale di Padova, Antonio Bressa - che anche a livello istituzionale il mio grido d'allarme sulle locazioni commerciali è stato recepito e rilanciato, ma c'è l'obbligo di cambiare qualcosa subito altrimenti un buon 30% dei nostri negozi non vedrà l'agognata ripresa». Ai negozi obbligati a chiudere, ma solo a quelli (non rientrano quindi né gli esercizi all'ingrosso né i negozi che indipendentemente dal decreto hanno dovuto chiudere) viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo. «Troppo poco - ribadisce Bertin - e in ogni caso significa che soldi freschi per i locatari non ce ne sono e invece i commercianti, in questo momento, hanno bisogno di soldi "veri" subito».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Richeste di sospensioni

E allora come fare? La prima iniziativa dell'Ascom Confcommercio è stata quella di invitare i propri associati a chiedere o una sospensione o una riduzione dell'affitto ai proprietari. Le risposte sono state molto diversificate: male in provincia, meglio in città. Male i proprietari più anziani, meglio i contratti in essere da tempo. Aggiunge Bertin: «Abbiamo anche fatto presente che la giurisprudenza, per cause di forza maggiore, si è dimostrata molto sensibile nei confronti dei locatari e questo dovrebbe convincere più di un proprietario di immobili a scendere a più miti pretese visto che rischia un contenzioso e, di sicuro, non potrà far valore la richiesta di sfratto». Ipotesi, su cui però l'Ascom spera di non dover fare affidamento. Anzi, come ha sottolineato Patrizio Bertin «all'assessore regionale all'economia Roberto Marcato ho proposto un'idea: trasferire il 60% del credito d'imposta sui proprietari e far pagare ai commercianti il 40% del valore dell'affitto. In questo modo i proprietari avrebbero il 100% del valore garantito (seppur in tempi diversi: il 40% subito, il 60% a maturazione delle tasse da compensare) e i locatari ridurrebbero al 40% la loro spesa. L'assessore, che condivide in pieno le nostre preoccupazioni e i nostri timori per un'azione troppo debole da parte del governo, si è dimostrato molto interessato alla proposta e si è impegnato a verificare, attraverso i canali istituzionali, la fattibilità del progetto. Anche perchè o cerchiamo soluzioni innovative evitando (e prendo a prestito le parole che ieri il nostro Presidente della Repubblica ha rivolto all'Europa) di riproporre "vecchi schemi fuori dalla realtà" o tanti piccoli imprenditori e tanti collaboratori non avranno più un lavoro».