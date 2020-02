Coronavirus in agricoltura: in Veneto standard elevati di tutela sanitaria e biosicurezza

«Il mondo agricolo ha affrontato negli ultimi anni delle gravi emergenze sanitarie come l'influenza aviaria, la blu tongue o la peste suina quindi il settore si è già dotato da tempo di protocolli sanitari stringenti con controlli periodici e approfonditi. Questo è garanzia del fatto che i nostri allevamenti hanno i più elevati standard di tutela sanitaria e biosicurezza. Rassicuriamo i cittadini sul fatto che il virus non si trasmette attraverso gli alimenti, i nostri prodotti sono certificati e sani». E’ quanto dichiara Giuseppe Pan l’assessore all’agricoltura dopo l’incontro con le categorie economiche del Veneto e dopo il vertice in videoconferenza con il ministro per le Politiche agricole e i colleghi delle altre Regioni.

I temi del settore

Nel confronto con le Regioni e il Governo l’assessore del Veneto ha sollecitato che l’esecutivo nazionale affronti nel prossimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri alcuni temi cruciali per il settore:

- i danni diretti subiti dalle 250 aziende agricole nella zona rossa, soprattutto allevamenti, a cui mancano gli approvvigionamenti.

- il riconoscimento della cassa integrazione anche per i lavoratori stagionali

- misure a sostegno degli agriturismi che stanno scontando l’azzeramento delle prenotazioni

- proroghe dei mutui e stop al pagamento delle tasse

- vigilanza sulle speculazioni dei prezzi a cui già alcuni dei prodotti agroalimentari sono andati soggetti

- attenzione alle problematiche della logistica e dei trasporti della filiera agroindustriale

Chiedo infine che anche a livello nazionale si intraprenda una campagna informativa ed incisiva per diffondere la consapevolezza che i nostri prodotti non sono veicolo del virus e che il rischio contagio non viaggia con i trasporti. L’assessore ha infine annunciato che a breve convocherà il Tavolo Verde con le categorie per fare il punto della situazione e discutere richieste e proposte da presentare al governo per affrontare le numerose problematiche create dall’emergenza e dai blocchi sanitari, comprese logistica e trasporti.