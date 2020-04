«I 600 euro sono ancora una chimera, non è facendo così che “andrà tutto bene”»

«Azzerare le tasse o, quanto meno, distribuire quelle dovute nel 2020 su redditi 2019 in un arco di sei anni»: è questa la proposta che Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova, rivolge al Governo nel momento in cui diventa ufficiale la prosecuzione del lockdown al 3 maggio.

Patrizio Bertin

Prosegue Bertin: «La stragrande maggioranza delle imprese del terziario sono chiuse non per propri errori ma per un’emergenza che, di fatto, le sta costringendo alla resa. Già adesso siamo convinti che almeno il 30% delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi non riusciranno a ripartire ma anche quelle che potranno farlo non saranno in grado di sopportare il peso di mesi di stop se non si comprenderà che le loro priorità sono altre». Secondo Bertin, chi non ha potuto lavorare o lo ha fatto in maniera emergenziale e dunque marginale (si pensi solo alle pasticcerie che hanno consegnato le colombe per Pasqua o i ristoranti che si sono dovuti inventare i pranzi pasquali consegnati a domicilio), non dovrà essere messo nella condizione di chiedere i soldi in prestito alle banche (così come previsto dal recente provvedimento del governo) per poi pagare le tasse. «Noi diciamo - precisa Bertin - che non serve a nulla se possiamo accedere al prestito bancario fino a 25mila euro se poi questo deve servire solo a pagare le tasse a maggio. Allora meglio che le banche se li tengano. Viceversa se quei soldi potremo destinarli a pagare i dipendenti, a pagare i fornitori e ad approntare modifiche ai negozi secondo quelle che saranno le nuove norme di sicurezza igienica, allora è pensabile che tanti piccoli imprenditori stringano la cinghia e si rimettano in pista».

Appello

Dunque, più che una proposta, quello di Patrizio Bertin è un accorato appello: «Lo Stato ha il dovere di salvaguardare il tessuto imprenditoriale di questo Paese. Finora abbiamo assistito a tanti bei propositi, a tanti annunci ai quali, purtroppo, non è seguito nessun intervento concreto se non quello di aver dovuto chiudere le nostre attività. I 600 euro sono ancora una chimera, chi si è rivolto alle banche le ha trovate a scartamento extra ridotto e comunque dovrà presentare una qualche documentazione. L’impressione è che si procrastini la tempistica per arrivare a fine maggio in modo così da poter poi pretendere di richiedere le tasse e i contributi che sono stati posticipati. Se è così lo dico chiaro e tondo: non è così facendo che “andrà tutto bene”. Così “andrà tutto male” e la responsabilità sarà di chi non ha voluto venire concretamente incontro alle difficoltà di chi ha (aveva) solo il proprio lavoro per mantenere la famiglia».