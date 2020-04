Covid e crisi del settore Legno-Arredo: «Massima disponibilità a incontrare gli imprenditori del settore»

«Confermo la mia piena disponibilità fin da subito ad un confronto con i rappresentanti del settore legno-arredo, tra i quali Lignum, perché siamo consapevoli che si tratta di un settore tra i più colpiti dall’emergenza Covid-19».

Risposta alle associazioni

A dirlo è l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che annuncia di avere inviato una risposta all’associazione Lignum, ente di governance del distretto del mobile della bassa padovana che, in rappresenta delle oltre 1.100 aziende della filiera legno-arredo associate, ha chiesto alla Regione di un tavolo per affrontare la crisi. «Non solo siamo disponibili ad affrontare il tema in maniera concreta – conclude Marcato – ma ho già provveduto a segnalare oggi in seno alla Commissione Attività Produttive della Conferenza Stato Regioni le istanze di questo importante comparto produttivo».