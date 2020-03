Coronavirus, le disposizioni per bar e ristoranti obbligatorie fino al 3 aprile

«Continua senza sosta l’opera di informazione nei confronti dei titolari di bar, ristoranti, trattorie e pizzerie della provincia di Padova che, sistematicamente, prendono d’assalto i centralini dell’Appe alla ricerca di chiarimenti, suggerimenti e, a volte, smentite in ordine alle fake news che circolano in rete». Filippo Segato, segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova, fa il punto su come vivono l'emergenza Coronavirus i locali pubblici.

Le disposizioni

Spiega Segato: «Uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare come associazione è quello che non facciamo a tempo a studiare un Decreto del Premier, e a divulgarlo agli operatori, che siamo “travolti” da un altro provvedimento che ne integra o sostituisce alcuni contenuti, ingenerando ovviamente un po’ di confusione negli imprenditori che sono chiamati a rispettarli». Alcune disposizioni contenute nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quello del 4 marzo 2020, sono da considerarsi applicabili e obbligatorie (salvo la chiusura delle scuole fino al 15 marzo) fino a venerdì 3 aprile:

Viene confermata la possibilità di servire i clienti solo se seduti al tavolo;

I clienti devono rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro;

È obbligatorio esporre un cartello (scaricabile dal sito www.appe.pd.it) che riepiloga le 11 misure igienico-sanitarie utili a evitare la propagazione del contagio. L’APPE ha anche predisposto un secondo cartello (la cui esposizione è facoltativa) per sensibilizzare i clienti sul rispetto della distanza minima;

È obbligatorio mettere a disposizione di addetti, utenti e “visitatori” (leggasi: clienti) soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (anche se di difficile reperibilità in questo periodo).

Sono sospesi tutti gli eventi, manifestazioni, concerti, ecc. di carattere non ordinario, quali, a titolo d’esempio: serate musicali (anche senza ballo), karaoke, tutti quegli eventi che non consentano di mantenere la distanza minima di un metro tra i clienti.

Una disposizione specifica riguarda le “persone anziane”, per le quali è fatta una puntuale “raccomandazione” di evitare di uscire dalla propria abitazione: il Decreto non prevede, dunque, alcun divieto di poter proseguire la propria attività nel pubblico esercizio. È giunta notizia che sono in corso i controlli sul rispetto delle disposizioni dei vari Decreti, e sembra che in qualche caso siano anche state elevate sanzioni (si ricorda che le violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale).