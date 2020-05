Coronavirus, da Intesa Sanpaolo un plafond da 2 miliardi di euro per le imprese del turismo

«Ringrazio i vertici di Banca Intesa Sanpaolo per questo importante gesto che darà ossigeno al comparto turistico, che oggi è uno tra quelli più colpiti dall’epidemia da Coronavirus. Questo è un intervento concreto per affrontare la crisi economica e che riguarda tutto il mondo legato al turismo, il quale rischia di essere messo in ginocchio»: questo il messaggio di ringraziamento del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per l’iniziativa lanciata da Banca Intesa Sanpaolo, che costituisce un plafond a sostegno della liquidità e degli investimenti delle imprese turistiche italiane per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro e incrementa, fino a un massimo di due anni, la possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti in essere.

Turismo

Un intervento a sostegno di una delle filiere più importanti del Paese, che sta subendo dei contraccolpi importanti. come sottolinea il Governatore Zaia: «Tutti sappiamo che la prima industria del Veneto è il turismo, che conta oltre 70 milioni di presenze e 18 miliardi di fatturato. Quello che stiamo vivendo è un pericolo che riguarda non solo le imprese del settore, ma che potrebbe mettere a repentaglio anche il lavoro stagionale di migliaia e migliaia di operatori del turismo, che dalle Dolomiti alle spiagge, potrebbero trovarsi senza lavoro. Ribadisco che assieme ai Presidenti delle altre Regioni a vocazione turistica ci stiamo impegnando per far ripartire la prima industria del Paese, che rappresenta solo in termini di PIL nazionale il 6%. Abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali per i nostri operatori ed indicazioni omogenee affinché tutto il mondo del turismo possa ripartire al più presto».