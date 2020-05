5.000 agenti e rappresentanti di commercio pronti a ripartire nel Padovano: «Ma a che prezzo?»

«Sembra che facciano di tutto per complicarci l'esistenza»: i circa 5mila agenti e rappresentanti di commercio attivi nel Padovano si chiedono quale sarà, dal 4 maggio, il loro rientro a pieno titolo tra le attività consentite.

Agenti di commercio

Lo fanno tramite Carlo Trevisan, presidente della Fnaarc Ascom Confcommercio Padova: «Sapere di poter riprendere il lavoro è cosa buona e giusta. Poi però la gran parte di noi si chiede: ma cosa vado a proporre, e soprattutto a chi?». Difficile, infatti, che in queste prime settimane di fine blocco l'attività di agente possa portare a qualche risultato economico causa negozi ancora chiusi (in primis il comparto dell'abbigliamento) e altri che non hanno venduto nulla o quasi nulla. Prosegue Trevisan: «Il problema è che i costi corrono, si pensi solo al leasing delle auto: solo contributi a fondo perduto in grado di sostituire i mancati redditi dal 23 febbraio potranno consentire alla gran parte dei colleghi di rimanere sul mercato. In pochissimi, peraltro, hanno deciso di chiedere il prestito di 25mila euro alle banche, non tanto per le difficoltà di ordine burocratico che pur ci sono e sono pesanti, ma soprattutto perchè non è proprio il caso di aggiungere debiti a debiti». Nel frattempo, comunque, si cerca di ripartire, ma come sottolinea Trevisan «non senza la coda velenosa della possibilità di spostarsi anche in una regione diversa da quella in cui si risiede solo con l'apposita certificazione, come non bastassero le centinaia di chilometri, i campionari e la nostra straordinaria solitudine nel viaggiare, a testimoniare che stiamo lavorando e non siamo in gita di piacere».