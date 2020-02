Vincere la battaglia col Coronavirus «a colpi di normalità»: la "ricetta" di Ascom Padova

Gli hashtag ci sono: #confcommercioce, #noinoncifermiamo, #noisiamoaperti. E la volontà di ripartire anche: dopo aver avviato i servizi specifici per le aziende alle prese con le difficoltà causate dall’emergenza coronavirus, all’Ascom Confcommercio è iniziata la controffensiva per riportare la gente nei negozi e negli esercizi.

Ascom

Spiegano dalla sede di Ascom Confcommercio Padova: «Abbiamo invitato le nostre strutture territoriali ad usare la rete per sottolineare che anche entrare in un negozio, bere un caffè al bar, cenare al ristorante è contrastare il Coronavirus». E allora ecco le foto postate su Facebook, in qualche caso con testimonial, come è accaduto a Monselice, a Este e a Montagnana dove le sindache Giorgia Bedin, Roberta Gallana e Loredana Borghesan hanno visitato più di un esercizio. «L’idea che stiamo portando avanti - concludono all’Ascom - è che la battaglia al Coronavirus si vince anche a colpi di normalità»