Un plafond di 15 milioni di euro da Mps per i soci di Ascom Confcommercio Padova

Aperto per i soci dell’Ascom Confcommercio di Padova un plafond di 15 milioni di euro da Banca Monte dei Paschi di Siena, che va ad aggiungersi alle misure già poste in essere a fronte dell’emergenza Covid-19 (moratorie, proroga anticipi, finanziamento ripartiamo, ecc).

Plafond

Detto plafond, fruibile fino al 30 giugno 2021, potrà essere utilizzato attraverso linee di credito per anticipi flussi Pos, necessità di cassa e finanziamenti a medio lungo termine. Per l’anticipo flussi Pos per le necessità di cassa è prevista una durata massima di 12 mesi e un importo minimo di euro 15.000 con tasso sia fisso sia variabile. Il finanziamento a medio lungo termine prevede, anche in questo caso, un tasso sia fisso che variabile e la durata del finanziamento può essere di 36, 60, 84 e 120 mesi con un minimo finanziabile di 30 mila euro. Per attivare le procedure per accedere al finanziamento, i soci potranno ovviamente fare riferimento agli uffici dell’Ascom sia della sede centrale che in provincia oppure potranno prendere contatto direttamente con MPS presso le filiali sul territorio, al numero verde 800 414141 (opzione 3 tasto 2), o attraverso la e-mail info@mps.it

I commenti

Commenta Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova: «Le iniziative del Monte Paschi sono un’iniezione di fiducia per un mondo, quello della piccola impresa del commercio, del turismo e dei servizi in grande sofferenza che avrà bisogno di robusti interventi da parte dello Stato ma che, nell’immediato, trova nel sostegno bancario un primo, immediato ed indispensabile aiuto». Aggiunge Sandra Quaglia, Area Manager Direzione Territoriale Retail Padova Centro di Banca Mps: «Banca Monte dei Paschi di Siena, da sempre attenta al territorio e al suo sviluppo, vuole offrire con questo plafond un supporto concreto alle imprese locali. In questo momento di emergenza, il plafond si somma ad una serie di misure utili ad assistere le aziende non solo in questa fase di fermo ma anche e con più forza per preparare la ripresa delle attività».