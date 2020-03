Il Comune di Padova rinvia e dilaziona il pagamento degli affitti per i negozi

Evitare che gli affitti finiscano per far chiudere i negozi: ò'Ascom Confcommercio di Padova lo aveva chiesto fin dallo scorso martedì con una nota del presidente Patrizio Bertin che sosteneva la necessità che il Governo mettesse in campo «interventi a sostegno del pagamento degli affitti non solo in favore dei locatari, ma anche nei confronti di quei proprietari che ritenessero di poter venire incontro alle richieste dei loro affittuari di sospendere per qualche tempo il pagamento degli affitti».

Soddisfazione

Adesso, mentre si profila anche un intervento del governo in tal senso, all'Ascom accolgono con soddisfazione l'iniziativa dell'amministrazione comunale e, nello specifico, dell'assessore Micalizzi, che ha fatto approvare dalla giunta la sospensione degli affitti per attività economiche nei locali di proprietà del Comune. Aggiunge Bertin: «Nel provvedimento che di per sè è una buona cosa anche sotto il profilo dell'esempio, si parla di pagamenti rinviati e dilazionati. La nostra speranza, anche alla luce di cosa potrà decidere il governo, è che i canoni di affitto di questi mesi di assoluta difficoltà per centinaia di piccoli imprenditori, da rinviati e dilazionati diventino definitivamente non richiesti per l'intero periodo di attività azzerata o comunque ridotta ai minimi termini. Approfitto per segnalare che diversi imprenditori che, seguendo le indicazioni dell'Ascom Confcommercio, hanno richiesto ai privati proprietari degli immobili la sospensione dei pagamenti o comunque una significativa riduzione, hanno ricevute risposte positive. Ritengo siano gesti di grande sensibilità che, proprio perchè tempestivi, potranno rivelarsi decisivi per la tenuta del nostro tessuto commerciale».