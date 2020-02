Coronavirus, convocato il 2 marzo il tavolo di concertazione delle categorie economiche

L’assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato, ha inviato la convocazione del Tavolo di concertazione delle categorie economiche - allargato per l’occasione ai principali enti fieristici - per affrontare il tema dell’emergenza coronavirus.

Tavolo

Il tavolo è convocato lunedì 2 marzo alle ore 10 nella sala polifunzionale al secondo piano del Palazzo della Regione (ex Grandi Stazioni) di Venezia. Spiega l'assessore Marcato: «Come anticipato in occasione dell’incontro di martedì scorso con il Presidente della Regione, ho convocato il tavolo tecnico con le categorie per fare il punto della situazione e condividere delle linee strategiche di intervento. Sarà occasione nella quale affrontare in maniera specifica le ricadute sulle attività produttive dell’emergenza coronavirus, che stiamo vivendo in tutta la regione e in gran parte delle regioni del nord Italia con le pesanti ricadute per l’intera economia regionale che già stiamo toccando con mano. L’obiettivo è condividere un percorso e identificare le misure attraverso le quali supportare le nostre imprese: si tratta di unire le forze e trovare la via per risollevare la nostra economia dopo questa situazione di emergenza sanitaria dalle conseguenze estremamente gravi per tutti i settori economici, turismo e industria in primis. Noi come Regione del Veneto, come sempre, faremo la nostra parte, dopo di che ci aspettiamo che il Governo e soprattutto l’Unione Europea garantiscano il giusto sostegno alle nostre imprese».