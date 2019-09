Incontri di aggiornamento in diritto internazionale privato di famiglia, tutti gli appuntamenti a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Secondo l’ultimo rilevamento dell’Istat gli Stranieri residenti in Italia costituiscono quasi il 9% della popolazione.

Questo dato da solo evidenzia che la tutela dei diritti della persona, dei diritti relazionali, dei diritti anche patrimoniali connessi a rapporti familiari impone spesso una preliminare verifica volta a stabilire quale ordinamento delimiti il contenuto e disciplini l’esercizio degli interessi in gioco e quale giudice possa assicurarne eff­ettività.

Ma non sono solo le vicende giuridiche degli stranieri residenti in Italia ad imporre queste verifiche: anche altri elementi di transnazionalità possono rendere inapplicabile l’ordinamento interno o comunque preferibile l’applicazione di un ordinamento straniero.

Basti citare, a titolo di esempio, i casi frequentissimi di Cittadini italiani trasferiti in un Paese estero, magari con coniugi e figli o entrati in contatto con un ordinamento straniero per perfezionare una pratica di adozione o per ottenere il riconoscimento di un rapporto di filiazione che prescinda da un legame biologico.

In molte situazioni dunque dobbiamo porci il problema di individuare la legge applicabile e il Giudice competente e a volte si tratta di scegliere tra più Giudici competenti e più leggi applicabili quella più conveniente.

Sappiamo orientarci?

I primi cinque incontri di questo corso hanno l’obiettivo di consentirci un approccio sistematico e completo a problemi così ricorrenti. Il sesto incontro sarà invece dedicato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Nonostante la Convenzione appartenga al nostro ordinamento e nonostante gli interventi della Corte Edu siano per il diritto di famiglia incessanti e incisivi il richiamo della Convenzione o delle pronunce della Corte è spesso considerato nei nostri Tribunali mero esercizio di retorica. L’incontro fo­rnirà qualche spunto interessante per valorizzare principi e pronunce che meritano tutta la nostra attenzione.

Confidiamo dunque che la nostra proposta di aggiornamento professionale sia apprezzata.

Dettagli

25 settembre - 4 dicembre 2019

Padova

Palazzo Moroni - Sala Livio Paladin

dalle ore 15 alle ore 19

Per iscriversi, basta cliccare qui

Info web

https://www.avvocatipersonefamiglie.it/corsi-di-formazione-apf/incontri-di-aggiornamento-in-diritto-internazionale-privato-di-famiglia/