L’arte di assistere a domicilio gli anziani corso a Padova al policlinico universitario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Viene organizzato a Padova dal 10 marzo al 16 giugno 2018 un corso di formazione della durata di 42 ore. Il sabato mattina dalle ore 9 alle 12.30 presso l’Aula Vesalio o Ramazzini del Policlinico Universitario in via Giustiniani n. 2.

SCARICA LA LOCANDINA DEL CORSO

Dettagli

Il corso gratuito è rivolto a familiari, volontari, educatori, animatori, badanti e assistenti domiciliari, giovani che prestano assistenza in diverso modo all’anziano in condizioni di fragilità. Crescente è stata negli anni la richiesta di partecipazione - il numero di possibili iscritti coincide con la capienza della sala 200 posti - e c’è stato negli anni sempre grande gradimento da parte della popolazione patavina.

SCARICA IL PIEGHEVOLE DEL CORSO

Il corso rivolto anche ai giovani e a chi già opera nel campo della non autosufficienza, e a chi vuole impegnarsi a titolo di volontariato o di lavoro, o a chi, come familiare, vuole acquisire competenze specifiche, permette di essere in grado di affiancare, interloquire efficacemente e collaborare con medici, infermieri, terapisti con l’obiettivo di curare e sostenere la salute della persona affidata e sviluppare vigilanza e attenzione verso i suoi bisogni.

Il corso è promosso dall’UOC di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova diretta dal Prof. Enzo Manzato, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda ULSS 6 ed il Comune di Padova, e con la collaborazione ed il sostegno di molte altre fondazioni e associazioni di volontariato: FIMMG, Croce Verde di Padova, Ass. IASI – Pronto Anziano, Ass. Panthakù, URP Azienda Ospedaliera di Padova, URP Azienda ULSS 6, Fondazione Lanza, Fondazione Zancan, Ass. Volontari Ospedalieri, Ass. Malati di Alzheimer, Ass. “Progetto Senes”, Ass. “Anziani a casa propria”. La segreteria scientifica è curata dal Dr. Valter Giantin della Clinica Geriatrica dell’A.O. Padova.

Sarà un vero e proprio corso intensivo con semplici principi teorici ed evidenze pratiche di Medicina ed Infermieristica, Dietetica, Psicologia, Cultura e Cucina locale, Assistenza Sociale, Normativa, Trattamento delle Emergenze, Prevenzione e gestione delle ulcere da decubito, con l’opportunità di essere formati da personale ospedaliero, universitario, di pertinenza territoriale e con volontariato specializzato nell’assistenza all’anziano, per apprendere l’arte di essere accanto alla persona anziana ed aiutare a promuovere quella qualità di vita, comprensiva non solo della dimensione fisica, ma anche psicologica, relazionale, spirituale, culturale, ludica.

L’importante novità di questa edizione è la formulazione di un manuale dedicato alla cura, in particolare dei soggetti anziani che necessitano di cure a domicilio, una realtà che coinvolge ormai quasi ogni famiglia, con un carico assistenziale ed anche economico notevole.

A fine corso verrà rilasciato un manuale con copia delle relazioni e del materiale didattico a tutti i partecipanti che lo richiedono, ed un attestato di frequenza valido, assieme ad altri requisiti (si veda il sito: http://www.euriclea.it/), ai fini dell’iscrizione al “Registro pubblico regionale degli assistenti familiari” - così come previsto dall’allegato A della deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 3905 del 15/12/2009.

Il manuale è una sintesi scritta di quanto verrà spiegato più nel dettaglio e con possibilità di discussione durante le lezioni.

Gallery