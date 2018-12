Atlas, workshop dedicati agli operatori del turismo culturale a Montegrotto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Unioncamere del Veneto propone, a gennaio 2019, tre training workshop dedicati agli operatori del turismo culturale per rafforzare le competenze, soprattutto digitali, nella promozione del turismo locale e dei beni culturali. I corsi sono gratuiti e aperti a tutti i professionisti dell’area di Abano e Montegrotto Terme e Colli euganei fino ad esaurimento posti.

I laboratori, organizzati nell’ambito del progetto europeo ATLAS (Adriatic Cultural Tourism Laboratories) finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020, vogliono promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti e modalità da impiegare nel turismo per valorizzare il patrimonio culturale e naturale. Workshop, laboratori e incontri, promossi da Unioncamere Veneto in coordinamento con l’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) Terme e Colli Euganei e il CISET Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica, sono gli strumenti principali attraverso cui rafforzare le competenze e le conoscenze in strumenti innovativi, per promuovere le ricchezze territoriali e un turismo rinnovato e per elevare il tono della comunicazione turistica.

A tal fine è importante creare una consapevolezza della comunità turistica e momenti di confronto e di lavoro comune per creare assieme un’unica offerta turistica e disciplinari di prodotto in grado di favorire l’organizzazione e la promozione della destinazione.

Il primo workshop sarà articolato in tre giornate: 10 gennaio, 15 gennaio e 22 gennaio. Il laboratorio intende esplorare il nuovo concetto di turismo esperienziale e si occuperà di implementare le competenze e gli strumenti relativi a questa nuova proposta turistica. Il 10 gennaio si svolgerà una lezione frontale con un docente del CISET presso l’Ufficio IAT di Montegrotto Terme per concepire come creare nuove esperienze per il turista dal tematismo al prodotto. Seguirà la seconda parte, il 15 gennaio, con un laboratorio pratico per la costruzione di un disciplinare di prodotto e la terza parte, il 22 gennaio, per esplorare le strategie di promozione del prodotto. Il primo workshop sarà destinato agli operatori interessati al “turismo fluviale”.

Il secondo workshop sarà incentrato sull’offerta turistica integrata con la partecipazione di un rappresentante di Advance srl, azienda nata in seno all’Università di Padova, che si occupa di progetti di governance e di sviluppo strategico per destinazioni turistiche. Sono previste tre giornate: il 10 gennaio si svolgerà la lezione frontale sulla creazione di un’offerta turistica integrata a partire dal tematismo. A seguire, il 15 gennaio, con un laboratorio pratico per la costruzione di un disciplinare di prodotto. E il 22gennaio per esplorare le strategie di promozione del prodotto. Il workshop sarà destinato agli operatori interessati alla “vacanza attiva”.

L’ultimo workshop, presso l’Ufficio IAT di Montegrotto Terme, affronterà le potenzialità e le dinamiche digitali degli strumenti impiegati nel turismo per lo sviluppo della comunicazione nella promozione del prodotto e del marchio. È prevista una giornata intera a fine gennaio (data da definire) per sviluppare i temi sulle nuove tecnologie e le potenzialità per gli operatori offerti dalla nuova DMS della Regione del Veneto. Il workshop è a cura di un docente CISET specializzato nel marketing e nello sviluppo strategico di destinazioni turistiche e aziende private coadiuvato da un esperto su aspetti tecnici relativi il DMS. L’incontro sarà destinato a un target trasversale di operatori turistici del territorio termale e colli euganei.

È possibile iscriversi accedendo a questi link:

Training workshop n. 1 turismo esperienziale (mattino) (10, 15 e 22 gennaio 2019)

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/789768

Training workshop n. 2 offerta turistica integrata (pomeriggio) (10, 15 e 22 gennaio 2019)

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/662536

Training workshop n. 3 turismo digitale (data da definire gennaio/febbraio 2019)

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/324639

Per informazioni scrivere a unione@ven.camcom.it o chiamare 041099311.